Op de motor, in 'De kleedkamer' of in 'Extra Time': Ruben Van Gucht is kopman van de koersprogramma's

06 maart 2019

00u00 0 TV Op de motor tijdens de koers, op de 'Extra Time'-stoel van Frank Raes of in 'De kleedkamer'. Wielerfans zullen vanaf vanavond zowat anderhalve maand lang niet naast Ruben Van Gucht (32) kunnen als vast gezicht van de koersprogramma's.

Tijdens het openingsweekend van het wielerseizoen bracht Ruben Van Gucht zaterdag verslag uit vanop de motor. Alsof dat nog niet moeilijk genoeg was, bestookten Michel Wuyts en José De Cauwer - veilig vanuit hun commentatorscabine - de blonde sportjournalist met allerlei wielervragen. Van Gucht overleefde al fluitend het examen en wist zelfs te vertellen dat de Gaumont-bocht in de Paddestraat alles te maken heeft met de betreurde Franse wielrenner Philippe Gaumont, die er in 1999 op onverklaarbare wijze ten val kwam.

Vanavond ruilt Van Gucht zijn motor voor een tv-studio, waar hij zes woensdagen lang 'Extra Time Koers' zal presenteren. Wekelijks ontvangt hij er vier gasten voor een terugblik op de koersactualiteit en een vooruitblik op de koers van het komende weekend. Want na de Omloop Het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne, afgelopen weekend goed voor respectievelijk 743.000 en 778.000 fans, is er zaterdag al Strade Bianche.

Karl Vannieuwkerke en Tom Boonen zijn de vaste praatgasten in het programma. De andere gasten - specialisten, wielrenners en ex-coureurs - worden gekozen in functie van de wieleractualiteit. Zo schuiven vanavond Sep Vanmarcke en Oliver Naesen aan bij Van Gucht en co. De volgende weken komen ook Jolien D'hoore, Jan Bakelants, Tiesj Benoot, Yves Lampaert en Bram Tankink langs. Als uitsmijter is er daarnaast steeds een babbel met een coureur tijdens een autorit na de wedstrijd.

Watertandende wielerfans

Nog niet genoeg Ruben Van Gucht? Geen nood, want de VRT brengt vanaf maandag 18 maart een nieuwe reeks van 'De kleedkamer'. Daarin blikt Van Gucht terug op memorabele edities van een aantal voorjaarsklassiekers. "'De kleedkamer' wordt gewaardeerd. Dat merk je ook bij de renners zelf", weet de sportjournalist. "Dat liet ons toe om in deze vierde reeks nog hoger te mikken. Alleen al de namen Hinault, Contador, Wiggins, Cancellara, Ballan, Tchmil, Bauer en Kelly doen elke wielerliefhebber watertanden. Om van de Belgen nog maar te zwijgen. De basisingrediënten van 'De kleedkamer' zijn overigens dezelfde gebleven: de koers, het leven na de carrière en een heleboel poëtische beelden. Ik hoop dat de kijkers er evenveel van genieten als wij bij het maken."

Met de glimlach

Hij mag dan wel alomtegenwoordig zijn in de wielerprogramma's van de VRT, Van Gucht krijgt ook nog andere taken op de Sporza-redactie. "Ik ben eigenlijk zeer breed geïnteresseerd en word terecht op verschillende sporten ingezet. Daar ben ik wel blij om. Maar mijn affiniteit met de koers is inderdaad wel erg groot, hoewel voetbal mij ook altijd fel heeft beziggehouden. Midden in de sportactie zitten, dat is echt mijn ding. Interviews op het WK voetbal, op de motor in de koers, sportprogramma's presenteren. En niet vergeten: ik maak ook nog radio en sta nog op de planken met Jacques Vermeire. Zolang het kan, zal ik dat blijven combineren. Met de glimlach."

'Extra Time Koers', 22.05 uur op Canvas