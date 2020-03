Op de eerste rij bij acht onderzoeksrechters in nieuw VTM-programma MC

03 maart 2020

00u00 0 TV Een unieke kijk in de wereld van de misdaad en hoe acht onderzoeksrechters in Vlaanderen écht te werk gaan. Dat biedt het nieuwe VTM-programma 'Onderzoeksrechters'. Naast de verhoren toont het ook de gevangenisbezoeken en het overleg met de politie.

Vanavond krijgt onderzoeksrechter Philippe Van Linthout in Mechelen een man te zien die verdacht wordt van drugssmokkel in de gevangenis. Danny Mathys ondervraagt in Leuven dan weer een man die door een winkeldetective is betrapt op het stelen van hesp en kaas. En in Antwerpen moet Bie Melis (foto) oordelen over een man die verdacht wordt van handel in verdovende middelen. Geen kleine garnaal, want in zijn voertuig werd een aanzienlijke hoeveelheid marihuana en cocaïne en een grote som geld aangetroffen.

'Onderzoeksrechters', dinsdag om 21.45 uur op VTM.