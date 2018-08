Op de catwalk, maar wel straatarm: 'Telefacts Zomer' toont schaduwzijde van het leven als mannelijk model TDS

09 augustus 2018

06u00

Bron: VTM 0

De wereld rondreizen voor fotoshoots, op de catwalk lopen tijdens de modeweken van Parijs, Milaan en New York. Het leven van een mannelijk model lijkt een droom, maar niets is minder waar. Rijk worden de meesten er zeker niet van. “Je schiet hun vliegticket voor, vaak ook hun visum, hun accommodatie, hun eten en zakgeld. Als ze drie maanden niet werken, kan de schuld van 6.700 tot 16.700 euro oplopen”, klinkt het. "Een tijdschrift, of je nu een supermodel bent of pas begint, betaalt 105 euro voor een dag".

De schaduwzijde van het leven als mannelijk model: vanavond om 22u15 in 'Telefacts Zomer'.