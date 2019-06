Exclusief voor abonnees Op bezoek bij de ‘moderne’ remake van ‘Tik Tak’: “Computer? Wij maken alles nog met lijm, karton, verf en veel geknutsel” Steven Swinnen

19 juni 2019

00u00 0 TV Hoe maak je in tijden waarin met fantasie, pixels en veel muisklikken alles kan op het scherm, een remake van het meest iconische kleuterprogramma? Met karton, verf, lijm en handige handen, zo blijkt. Uw krant ging op bezoek bij de moderne monniken die op ambachtelijke wijze 'Tik Tak' 2.0 maken. "Onze geestelijke gezondheid is zwaar gehavend, maar dit is het leukste wat we al ooit gedaan hebben."

If it ain't broke, don't fix it. Een Engels spreekwoord dat dezer dagen in de magazijnen van de VRT toch eens aan de waarheid wordt getoetst. Want 'kapot' is 'Tik Tak' niet. Op YouTube kijken de Belgische peuters van vandaag ook nog honderdduizenden keren naar de reeks die tv-maker Mil Lenssens zaliger in '81 op het scherm bracht. En in navolging van honderden tv-zenders in dertig verschillende landen kocht een Israëlisch tv-station zopas nog eens de volledige reeks. Dat zijn 366 afleveringen met hypnotiserende plaatjes, aan nylonkoorden hangende huppelbeesten, ronddraaiende bloemen en vooral spelende kleuters die vandaag - een flink eind in de dertig - nog tastbaar bewijs hebben dat hun moeder hen ooit in een floeren salopet of een door oma gebreide regenboogtrui heeft gestoken. Waarom dan toch repareren?

"Omdat ook collectief erfgoed wel eens een renovatie kan gebruiken", zegt Maarten Janssen, netmanager van Ketnet. "We hebben het getest en blijkt dat kleine kinderen vandaag nog even gebiologeerd zijn door die mix van muziek, kleuren en levensechte animatie. 'Tik Tak' is geniaal in zijn eenvoud en daarom maken we nu 52 eigentijdse afleveringen voor dit najaar."

