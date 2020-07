Op afslankingskamp met louche coach in 'Albatros' JR/DBJ

01 juli 2020

00u00 0 TV Een opmerkelijke fictieserie start vanavond op de betaalkanalen van Telenet. De helft van 'Radio Gaga', Dominique Van Malder (44), schreef met 'Albatros' namelijk een reeks over mensen met een maatje meer die vertrekken op afslankingskamp. Niet evident in tijden waar fatshaming de online wereld domineert.

Schaamte onder de acteurs was er nochtans niet volgens Van Malder, die zelf ook meespeelt. "Maar het is wel heftig, een scène spelen waar je bijna naakt op de weegschaal moet gaan staan en al je vetrolletjes te zien zijn", zegt hij. Naast Van Malder spelen onder meer ook Ruth Beeckmans (38) en Benny Claessens (38, Benny uit 'Het geslacht De Pauw') mee, net als zijn 'Radio Gaga'-maatje Joris Hessels (40), die een afslankingscoach vertolkt.

De reeks, die in het voorjaar van 2021 ook op Canvas te zien is, gaat over tien mensen die op afslankingskamp gaan in de Ardennen. Ze moeten niet alleen fysiek, maar ook emotioneel overtollige kilo's met zich meesleuren. De groep wordt lichamelijk uitgedaagd door een weinig subtiele coach. Maar ook de groepstherapeute probeert hen uit hun comfortzone te halen. De beschermende lagen waarmee ze de buitenwereld en hun verleden op afstand hielden, worden weggehaald. Tot de vroeger zelf obese bezieler een duister geheim met zich blijkt mee te dragen.

'Albatros' is te zien op Telenet Play en Play More, en vanaf 2021 op Canvas.