Oona Geeraerts valt af in 'Expeditie Robinson' en neemt vuurstick mee naar huis SD

27 september 2018

22u17 0 TV Oona Geeraerts, de 35-jarige kleindochter van thrillerauteur Jef Geeraerts, is afgevallen in 'Expeditie Robinson'. Vooral opmerkelijk: ze nam haar gouden wapen, de vuurstick, mee naar huis en liet die niet achter voor haar teamleden.

Na de verloren immuniteitsproef heerste er op Kamp Zuid een bedrukte sfeer. Angelo zonderde zich meteen af. Tijdens de proef zouden er woorden zijn gevallen tussen hem en Oona. Tijdens haar val zou ze hem per ongeluk het water mee in hebben gesleurd. Oona voelde ook figuurlijk nattigheid. Er zou wel eens op haar gestemd kunnen gaan worden. Maar ze heeft in ieder geval de vuurstick. “Ik hoop dat het nog mijn wapen is”, vertelde ze. Maar Oona werd toch weggestemd, door iedereen behalve Chloe, en ze nam haar vuurstick mee naar huis...

Oona omschreef zich voor haar deelname aan het VIER-programma als een rebel. De keiharde afvallingsrace op een Filipijns eiland schrikte haar dan ook niet af. De Antwerpse is psychotherapeute en richtte in 2006 Geeraerts & Heyns Thuisverpleging op. Ze gaat naar eigen zeggen door het vuur voor haar patiënten en komt op voor mensen die dat niet voor zichzelf kunnen. Ze woont samen met haar Filipijnse vriendin, met wie ze al jaren samen is.

Oona is de kleindochter van Jef Geeraerts, een van de grootste schrijvers in Vlaanderen, die in 2015 aan een hartaanval overleed. Dat jaar opende Oona met drie vrienden het Spaanse pop-uprestaurant Carbón in Antwerpen. Begin dit jaar zette Open VLD haar op de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in Brasschaat.

