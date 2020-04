Ook zoon van André Hazes steelt de show in ‘Liefde voor Muziek’: “Hij is echt mijn held” BDB

27 april 2020

15u38 0

Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Maandagavond duiken de artiesten van ‘Liefde voor Muziek’ in het repertoire van André Hazes. En het is niet alleen de zanger zelf die vanavond de show steelt... In een filmpje is te zien hoe zijn zoon, de kleine André Hazes, een publiek entertaint met zijn zangkunsten. Zo vader, zo zoon dus. “Hij is echt mijn held. Ik vind hem zo legendarisch. Wat hij ook gaat doen, hij wordt er de beste in. Ik weet het zeker. Hij is zo grappig. Ik heb zo’n topkind en ik ben zo gezegend met hem”, zegt André trots. Mocht André dus ooit een vervanger nodig hebben, dan hoeft hij dus niet ver te zoeken. ‘Liefde voor Muziek’ is elke maandagavond op VTM te zien om 20.35 uur.