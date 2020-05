Ook zij verdienen vandaag een bloemetje: onze 10 favoriete tv-moeders

TV

Tegenwoordig, en zeker in deze coronatijden, kunnen we voor de nodige ontspanning en afleiding gelukkig kijken naar de Netflixen en VTM GO’s van deze wereld. Daarom vonden wij het niet meer dan logisch om op deze Moederdag ook enkele van onze favoriete streamingmama’s eens uitgebreid in de bloemetjes te zetten: wie zijn ze en wat maakt hen zo speciaal? Daarnaast delen we ook leuke weetjes over de actrices.