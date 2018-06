Ook verleidster Zwanetta keert terug in 'Temptation Island VIPS' KD

12 juni 2018

15u02 0 TV 'Temptation Island VIPS' gooit alles in de strijd om relaties te breken. Na verleider Alex maakt nu ook verleidster Zwanetta opnieuw haar opwachting.

Na het grote succes van ‘Temptation Island’ besloot het Nederlandse Videoland om een exclusieve, alleenstaande versie van het programma te maken met bekende koppels in de hoofdrol. Ook de verleiders worden steeds bekender.

De terugkeer van Alex werd eerder al aangekondigd. Nu blijkt dat ook verleidster Zwanetta terug een rol zal spelen in het verhaal. De verleidster wist Mezdi vorig seizoen bijna te verleiden, maar droop uiteindelijk zonder succes af. Nu probeert de Nederlandse het gewoon opnieuw. Of het haar deze keer lukt, is nog niet bekend.