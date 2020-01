Ook tweede ‘Temptation’-koppel mogelijk al bekend MVO

01 januari 2020

18u52 0 TV Toegewijde fans in de Facebook-groep ‘Team Tempa’ menen het tweede koppel van het nieuwe ‘Temptation Island’-seizoen gevonden te hebben. Het gaat om een zekere Melissa Van Devin en Gianni Vanderbruggen.

Over de twee mogelijke kandidaten is verder nog geen informatie bekend. Ze hebben allebei een profiel op Instagram, maar die zijn afgeschermd voor het publiek. Op het profiel van Melissa staat wel vermeld dat ze een relatie heeft met Gianni, wat vreemd is gezien de ‘Temptation’-kandidaten hun relatiestatus na de opnames geheim moeten houden tot na de finale van de show.

Als ze het bij het rechte eind hebben, zijn er mogelijk al twee van de vier ‘Temptation’-koppels bekend. Gisteren meende men al een eerste koppel ontdekt te hebben: Elke Castro en Arda Türkèr wagen zich volgens ‘Team Tempa’ eveneens aan ‘de ultieme relatietest’. Arda is aan de slag als personal trainer bij AlphaCoaching, waar hij een van de twee coaches is.

Onzekere toekomst

Of we ooit te zien krijgen of beide koppels hun relatietest overleven, valt echter nog af te wachten. RTL, die het programma samen met VIJF uitzendt, haalde immers al haar vergelijkbare realityprogramma’s van de buis na een geval van aanranding in datingshow ‘De Villa’. Deze ochtend zetten ze de deur echter weer op een kier. “We zijn ervan overtuigd dat je dit soort programma’s kunt blijven maken. Mensen moeten zich alleen volledig veilig voelen. Voor, tijdens én na de opnames”, klonk het bij de woordvoerder van RTL in een reactie aan het Nieuwsblad.