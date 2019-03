Ook 'Thuis'-fans willen bioscoopmarathon HL

27 maart 2019

00u00 0 TV Na de fans van 'F.C. De Kampioenen' willen nu ook de trouwe kijkers van 'Thuis' een bioscoopmarathon. Enkele fansites van de Eén-soap maken hun tienduizenden volgers alvast warm voor het idee.

"We willen op de Facebookpagina 'Je bent 24 uur Thuis' 10.000 likes verzamelen", zegt initiatiefnemer Lander Wauters van Thuis Online. "Als dat lukt, kunnen we de makers van 'Thuis' en de VRT misschien overtuigen dat er een commercieel draagvlak bestaat voor een soapmarathon."

"Bij de 'F.C. De Kampioenen'-marathon werd de Boma-cervela geserveerd en kwamen er enkele acteurs langs. Wij hopen ook zo'n bezoek te krijgen en de catering in een 'Thuis'-jasje te steken. We zouden bijvoorbeeld graag de bekende wafels van Kaat willen serveren. De fans kunnen ook laten weten welke van de bijna 4.800 afleveringen zij graag nog eens willen zien", zegt Wauters.

Na drie dagen heeft de poll al iets meer dan 1.000 likes verzameld. "We vinden dit natuurlijk een heel sympathiek initiatief", zegt 'Thuis'-producer Hans Roggen. "Zeker omdat we zelf ook weten dat 'Thuis' vaak en graag in groep wordt bekeken. Op onze 'Thuis'-dagen zijn de zitjes bij de visies altijd heel snel gevuld en vorig jaar was 'Thuis' zelfs ook op Rock Werchter te zien. We volgen de petitie op de voet en afhankelijk van het resultaat zien we nog wel of we actie ondernemen en mee op de kar springen."