Ook studenten kruipen nu in 'De Container Cup' Inge Bosschaerts

21 september 2020

06u48 0 TV 100 Vlaamse en Brusselse studenten nemen het twee weken lang tegen elkaar op in een 'Student Edition' van 'De Container Cup'. Net zoals in het tv-programma dat in het voorjaar op VIER te zien was met topsporters, werken ze in een container een zevenkamp af.

Telenet, VIER en Woestijnvis zetten het initiatief op poten in Antwerpen, Gent, Hasselt, Leuven en Brussel. Supporters kunnen de deelnemers thuis aanmoedigen via een livestream op de site van Telenet. "Studenten komen uit een moeilijke periode en gaan nog een lastige tijd tegemoet. Dit academiejaar kunnen ze hun energie niet kwijt in feestjes, festivals en evenementen. Daarom hebben we voor een coronaproof én sportief alternatief gezorgd om het jaar toch goed te starten." Tussen 5 en 9 oktober maakt Telenet de sterkste student bekend. Meer dan 800 studenten schreven zich in.

