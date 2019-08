Ook Stan Van Samang had een schop onder de kont nodig: “Zingen, godverdomme. En rap!” fvd

30 augustus 2019

14u00

Bron: HUMO 0 TV Gewone mensen met een goed verhaal mogen een plaatje opnemen in een professionele studio, met producers als Kris Wauters, Pascal Deweze en Jeroen Swinnen, en met de morele steun van Stan Van Samang. Dat is het concept van ‘Studio Stan’, op VTM. In HUMO vertelt Van Samang dat zijn eigen muzikale carrière er - door zijn eigen toedoen - bijna niet was geweest.

“Voor mijn allereerste single reed ik destijds naar Koningshooikt, naar een fantastische studio waar Eric Melaerts op mij stond te wachten”, herinnert Stan Van Samang zich. “Onderweg heb ik Eric opgebeld: ‘Ik ga dat niet doen, jong. Ik durf niet meer. Merci en bye bye!’ Waarop hij, poeslief: ‘Ik snap het wel. Maar kom toch maar naar hier en dan gaan we er bij een pint eens rustig over praten.’ - ‘Oké dan’. Toen ik de studio binnenkwam, riep Eric meteen: ‘Zingen, godverdomme. En rap!’ - ‘Maar we gingen er toch eerst over praten?’ - ‘Is het bijna gedaan met die zever? Hup!’ (lacht) Ik heb mijn eerste single dus opgenomen onder lichte - ik bedoel: zwáre dwang van Eric Melaerts, en ik ben hem daar eeuwig dankbaar voor.”

‘Studio Stan’ vanaf dinsdag 3 september om 20u35 op VTM