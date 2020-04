Ook seksuologe Lotte Vanwezemael ergert zich soms aan de deelnemers van ‘Blind Getrouwd’: “Ik had Tati en Lothar graag even wakker geschud” Frederik Velghe

12 april 2020

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 TV “Als ik Jonah en Winnie bezig zie, denk ik: ‘Yes!’” zegt seksuologe Lotte Vanwezemael (27) van ‘Blind Getrouwd’ in Dag Allemaal. Ook al loopt het bij de andere koppels stroef, ze vindt niet dat ze heeft gefaald. "’t zijn de deelnemers zélf die werk van hun relatie moeten maken.”

Op MNM geeft ze als Seksuolotte al langer antwoorden op alle mogelijke vragen van jongeren rond seks. En in ‘De Slimste Mens ter Wereld’ maakte de rest van Vlaanderen kennis met haar. Maar de afgelopen maanden was Lotte Vanwezemael vooral één van de experten in ‘Blind Getrouwd’. Haar debuut op tv als relatietherapeute. “Ik was vroeger al fan van het ­programma”, zegt ze. “Tijdens m’n opleiding psychologie en seksuologie was het natuurlijk interessante materie om te onderzoeken. En nu heb ik eens van dichtbij kunnen zien ­hoeveel werk er in die matches wordt gestoken. De koppels zijn bijna als m’n kindjes. Je hoopt dat ze het goed doen met elkaar.”

Maar dat is niet altijd evident. Op de huwelijksreizen van Tati en Lothar en Laura en Sonny liep het eigenlijk al verkeerd.

We kunnen hen uiteraard niet de klok rond bij de hand nemen. Dat had één en ander wel in een juiste richting kunnen sturen. Maar anderzijds... ’t Is wel de bedoeling dat het ook zonder ons lukt, hé.

Als zelfs de kijker al eens naar het scherm roept ‘Pak hem of haar nu toch eens vast!’, zal jij dat ook wel gedacht hebben.

Tuurlijk. Toen ik vanop afstand te horen kreeg hoe het allemaal liep op de huwelijksreizen, kriebelde het ook. Ik was Tati en Lothar, maar ook Laura en Sonny, zo graag achterna gereisd, om hen gewoon een uurtje te spreken, even wakker te schudden en er opnieuw wat vaart in te krijgen. Maar het is allemaal niet zo evident als het lijkt, hoor.

Dat zeggen de kandidaten van dit jaar ook dikwijls, dat ze het avontuur misschien toch wat onderschat hebben.

En dat begrijp ik helemaal. Je kan wel elk jaar naar ‘Blind Getrouwd’ gekeken hebben, ’t is totaal iets anders als je er zelf plots in zit. Want ja, het hoort erbij dat ergernissen al eens de kop opsteken als je met een wildvreemde moet samenleven.

Denken jullie dan als experts: ‘Oei, hier hebben we toch gefaald blijkbaar’?

Nee, want bij aanvang geloofden wij in élk koppel. Het is niet zo dat Jonah en Winnie, bij wie het uitzonderlijk goed gaat, theoretisch gezien veel beter bij elkaar passen dan de anderen. Nee, niemand past honderd procent bij elkaar. Maar ’t is wel kwestie van dan te werken aan die paar procenten verschil, en ermee te leren omgaan.

Bij Jonah en Winnie hebben jullie alleszins weinig extra werk ­gehad.

Klopt. Voor ons is dat uiteraard ook fantastisch om te zien. Niet dat we het als een verdienste van onszelf beschouwen, maar toch... Als ik die twee samen bezig zie, denk ik: ‘Yes!’

Word jij nu trouwens in het dagelijkse leven overstelpt met corona-gerelateerde vragen?

Toch wel opvallend vaak, ja. Via Instagram vooral. ‘Wat mag nu? Mag je kussen? Mag je seks hebben? Hoe moet ik de tijd zonder m’n lief zien te overbruggen?’ Er is ook veel liefdesverdriet dat moeilijk verwerkt raakt nu, merk ik.

Geloof jij zoals velen dat we over negen maanden een babyboom zullen zien?

(lacht) Zowel een babyboom als een resem stukgelopen relaties, vrees ik. Maar dat zal dan toch vooral bij koppels zijn waar voorheen al een haar in de boter zat.

Voor alle duidelijkheid, jij redt jezelf nog goed deze dagen?

Dat gaat. Alleen, ik ben heel graag druk bezig, met een ­duidelijke structuur in m’n agenda, en da’s nu veel minder het geval. Het is wat zoeken. Maar ’t komt wel goed. En misschien is die verplichte rust wel eens goed voor mij ook.

Tijdelijke rust dan, want jij blijft stevig jouw weg zoeken op radio en tv?

Er zijn wat projecten lopende, ja, in de nabije toekomst is er zeker nog werk genoeg. En daarna? Tegen een nieuw ­seizoen van ‘Blind Getrouwd’ zeg ik zeker geen ‘nee’, als dat er zou komen.

