ook SBS-zender stelt najaar voor: enkel vertrouwde programma's op VIER Mark Coenegracht

22 augustus 2019

00u00 0 TV Goed nieuws voor de trouwe VIER-kijkers: hun zender start het najaarsoffensief enkel met bekende programma's als 'Huizenjagers', 'Bake Off Vlaanderen', 'De rechtbank' en 'Gert Late Night'. Succesnummer 'De Slimste Mens ter Wereld' start pas in oktober, net als 'Dancing With The Stars', dat het VIER-herfstweekend moet opvrolijken.

'Callboys'

Meer 'diepgang' in 2de seizoen

We hebben er bijna drie jaar op moeten wachten, maar vanaf donderdag 5 september schotelt VIER de kijker het tweede seizoen van 'Callboys' voor. Al konden een aantal gelukkigen gisteren wel al naar de Antwerpse Kinepolis om er in het gezelschap van gigolo's Devon Macharis (Matteo Simoni), Jeremy - de identieke tweelingbroer van de overleden Jay - Vleugels (Rik Verheye), Wesley Biets (Stef Aerts) en Randy Paret (Bart Hollanders) naar de eerste afleveringen te kijken.

"We zijn echt heel trots op wat we vandaag al kunnen tonen", zegt Bart Hollanders (35). "De kijkers belanden echt in een zotte wereld, waarbij het van zwaar naar raar gaat. Dat moest ook, na het eerste seizoen."

Daar sluit ook collega Matteo Simoni (31) zich bij aan. "Ik denk echt dat we een heel toffe reeks gemaakt hebben, waarin de kijker de Callboys op een andere manier leert kennen. En ja, ik blijf het zeggen: er zou in feite een film moeten komen, maar ik vrees dat dat bij dromen zal blijven", lacht de acteur.

'De rechtbank'

9de seizoen met 6 nieuwe gezichten

Voor de negende keer openen Belgische gerechtsgebouwen hun deuren voor de camera's van Woestijnvis. 'De rechtbank' volgt dit najaar zes nieuwe en vier bekende rechters bij hun oordelen over kleine en minder onschuldige feiten. Van een moeder met geheugenproblemen en iemand die haar bankkaart heeft gebruikt tot een agressieve zoon die enkel voor de rechtbank tot rede kan komen. Bittere ernst, maar soms ook humoristisch.

'Friends'

Heruitzending voor 25ste verjaardag

De Amerikaanse cultreeks 'Friends' blaast 25 kaarsjes uit en VIER viert mee. Vanaf 22 september krijgen de fans elke weekdag een dubbele portie Rachel, Phoebe, Monica, Ross, Chandler en Joey in de vooravond.

'Bake Off Vlaanderen'

Dit jaar ook kerstspecial met BV's

Als Napoleon kondigde Wim Opbrouck (50, midden) het derde seizoen van 'Bake Off' aan. Na acht weken vol soesjes, cupcakes en spektakelstukken weten we welke kandidaat zich dit jaar de beste hobbybakker van Vlaanderen mag noemen. Nieuw dit seizoen: een kerstspecial waarin BV's hun bakkunsten mogen showen.

'Gert Late Night'

Twee weken 'Hert vree loate'

Gert Verhulst (51) en James Cooke (34) trekken dit najaar eerst twee weken naar 't zeetje met hun Evanna, ter gelegenheid van het Filmfestival van Oostende. In de Koningin der Badsteden ontvangt de talkshow van VIER - die Gert en James in een ludiek filmpje omdoopten tot 'Hert vree loate' - Tourist LeMC, Pascale Naessens, Kevin Janssens, Christoff en Ann Swartenbroekx.

'Zo man zo vrouw'

Als er geen voetbal is, is er Jani

Jani Kazaltzis (40), in 'Dancing With The Stars' verkast van presentator naar danser om zo plaats te maken voor Kat Kerkhofs, krijgt de ondankbare taak om de dinsdagavonden zonder Champions League - op woensdag zit het voetbalfeest op Q2 - op te vullen met een twaalfde seizoen van 'Zo man zo vrouw'. In de openingsaflevering pakt hij Erik Van Looy en Barbara Sarafian onder handen.

Weekschema in de herfst

De vooravond

18.50 uur

'Friends 25 jaar' (dubbelaflevering)

20.35 uur

'Huizenjagers'

Maandag

20.35 uur

'De rechtbank'

21.40 uur

'Gert Late Night'

Dinsdag

20.35 uur

'Zo man zo vrouw' of Champions League

21.40 uur

'Gert Late Night'

Woensdag

20.35 uur

'Bake Off Vlaanderen'

21.40 uur

'Gert Late Night'

Donderdag

20.35 uur

'Callboys'

21.40 uur

'Gert Late Night'

Vrijdag

20.35 uur

Amerikaanse serie

21.40 uur

Film

Zaterdag

20.35 uur

Amerikaanse krimi

21.40 uur

Amerikaanse krimi

Zondag

20.35 uur

Film

Later dit jaar

'De Slimste Mens ter Wereld': Wordt 'De afspraak'-anker Bart Schols de opvolger van Peter Van de Veire? Zou kunnen, maar daar denken de 31 andere kandidaten anders over. Onder hen Natalia, Philippe Geubels en Jeroen Meus. Geubels is dus geen jurylid meer en wordt vervangen door enkele nieuwe gezichten.

'De battle': Een ongekookt eitje met een kraan in een eierdopje deponeren, met een crossmotor een hindernissenparcours feilloos afwerken, een trapezenummer uitvoeren of een cheerleadersact onder de knie krijgen. Allemaal opdrachten die Gert Verhulst en James Cooke krijgen voorgeschoteld in hun battles tegen Nederlanders Katja Schuurman en Najib Amhali. Peter Van de Veire is de verrassende ringmeester van deze nieuwe VIER-show.

'Ooit vrij': In deze reeks staan verhalen over gevangenisstraffen centraal. Hoeveel jaar cel riskeert iemand? Hoe snel komt iemand weer vrij? Hoe kan een penitentiair verlof mislopen? En wie beslist wanneer een gedetineerde de gevangenis mag verlaten?

'Forever Young': Frances Lefebure (30), die dit najaar ook het gezicht is van het VTM-programma 'Make Belgium Great Again', reconstrueert samen met familieleden en vrienden de laatste reis van een verloren zoon, dochter, broer of zus. Pakkende portretten over jonge helden die zoveel meer waren dan 'op het verkeerde moment op de verkeerde plaats'.

'Help, mijn borsten staan online': Evi Hanssen (40) neemt de kijker in deze vierdelige reeks van Eric Goens mee naar de donkerste kanten van het internet en komt er in contact met sexting, grooming, catfishing en sextortion.