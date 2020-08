Ook SBS werkt aan eigen streamingplatform MVO

Bron: Nieuwsblad 1 TV VTM en VRT hebben er al eentje, maar nu komen ook VIER, VIJF en ZES op de proppen met een eigen streamingplatform, waar ze hun programma’s digitaal aanbieden.

Op het SBS-platform zullen alle programma’s van VIER, VIJF en ZES te bekijken zijn. Dat bevestigt programmadirecteur Annick Bongers. Het platform is gratis, maar tussen de programma’s door zullen advertenties te zien zijn. Op dit moment worden al enkele programma’s aangeboden via de websites van de zenders, maar de nieuwe site zal de content van alle drie de zenders bundelen én beschikbaar maken via een app op je smartphone. Een functie die VTM GO en VRT NU al aanbieden, maar bij SBS voorlopig uitbleef.

Daarnaast zal SBS haar zenders binnenkort in een nieuw jasje steken. Ze krijgen allemaal het voorvoegsel ‘Play’, een merknaam die nu al wordt gebruikt op het Telenet Play-platform. Telenet is namelijk eigenaar van SBS en wil het merk verder uitspelen.

Telenet sloeg onlangs ook de handen in elkaar met VTM om de nieuwe betalende streamingzender Streamz op te starten. Dat platform moet een Vlaams alternatief worden voor zenders zoals Netflix en Disney+.

