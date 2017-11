Ook Prison Break-ster Robert 'T-Bag' Knepper beschuldigd van aanranding avh

Robert Knepper als Theodore 'T-Bag' Bagwell in Prison Break

Acteur Robert Knepper is de nieuwste naam op de nog altijd groeiende lijst van acteurs, producers en regisseurs die buiten hun boekje zijn gegaan. De Amerikaan, vooral bekend van zijn rol als Theodore 'T-Bag' Bagwell in de televisieserie Prison Break, zou tijdens de opnames van de film Gas Food Lodging in 1991 een kledingontwerpster hebben aangerand.

Susan Bertram was destijds een nieuwkomer in de industrie. Op een dag kwam ze wat kleding brengen in de trailer van Knepper toen de acteur haar onder haar jurk in haar kruis greep. Dat deed hij "zo hard als hij kon", aldus Bertram tegenover The Hollywood Reporter. Knepper wilde seks met haar maar de ontwerpster wist zich los te rukken, sloeg op de vlucht en sloot zichzelf op in een toilet. Daar zag ze dat haar panty was gescheurd en dat ze bloedde.

Bertrams toenmalige assistent bevestigt tegen de site dat de ontwerpster later overstuur terugkeerde. "Ik weet nog dat Susan binnenkwam en hevig trilde. Ze vertelde dat Robert Knepper zichzelf aan haar had opgedrongen. Ze was erg overstuur en geschrokken. Dat weet ik nog goed", aldus de assistent.

Het management van de acteur wilde tegenover The Hollywood Reporter niet reageren op de beschuldiging. Knepper speelde behalve in Prison Break ook in films als Hitman, Transporter 3 en The Hunger Games: Mockingjay - part 2.