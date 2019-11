Ook president Trump zag bewogen interview met Meghan Markle: “Ze zou beter wat harder worden” TDS

01 november 2019

17u07

Donald Trump (73) vindt dat Meghan, de vrouw van prins Harry, wat harder moet worden om beter om te kunnen gaan met de negatieve berichtgeving rond de hertogin van Sussex in de Britse tabloids. Dat suggereerde de Amerikaanse president althans in een radio-interview met de Britse Nigel Farage op LBC.

Trump zei dat hij de beelden had bekeken van de recente documentaire waarin Meghan voor het eerst openlijk sprak over de moeizame relatie met de Britse pers en de kritiek die ze voortdurend krijgt. “Ik denk dat je een beetje anders moet zijn dan dat”, aldus de president. Volgens Trump neemt ze het allemaal “te persoonlijk” op. “Dat kan ik wel begrijpen, maar ik ken haar niet.”

De president ging daarna in het gesprek over op het “prachtige” staatsbezoek dat hij eerder dit jaar aflegde aan Groot-Brittannië. Destijds ontmoette Trump Meghans echtgenoot prins Harry, die volgens hem een “geweldige jongeman” is. “De hele familie is geweldig”, aldus nog Trump.

Gemene Meghan?

Trump lag voorafgaand aan het bezoek in mei nog onder vuur omdat hij Meghan in een interview gemeen had genoemd. Dit ontkende hij vervolgens. “Ik zei dat ze gemeen deed over mij”, zei hij destijds. “Maar het is oké als ze gemeen deed, het is niet goed als ik gemeen doe tegen haar, maar dat deed ik niet.” De president was destijds ook heel enthousiast over de hertogin. “Ze doet het goed. Ik hoop dat ze van haar leven geniet. Ik vind haar ontzettend aardig.”