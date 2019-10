Ook ongeboren baby geniet van muziek in ‘Studio Stan’: “Het was een feestje in mijn buik” MVO

01 oktober 2019

21u40 2 TV In de vijfde aflevering van Studio Stan ontvangt Stan Van Samang lona. Die is hoogzwanger van haar eerste kindje en komt samen met haar man Luc naar de Daft Studios om een muzikaal geboortekaartje op te nemen.

Haar keuze viel op ‘Someday I Will Understand’, het liedje dat Britney Spears opnam toen zij zwanger was. Producer Gert Bettens doet beroep op een strijkkwartet om het arrangement nog intiemer te maken. En dat valt ook bij de ongeboren baby in de smaak...

Stan ontvangt ook de muzikale vrienden van Peter Leyder. Toen hij onverwacht overleed, kwam dat niet alleen hard aan bij zijn familie, maar ook bij de muzikanten van zijn coverband Pearly Pete, waarvan hij de frontman was. Peters grote droom was om ooit een liedje op te nemen in een echte studio. Een droom die zijn vrienden nu als eerbetoon willen waarmaken.

De song die de band op plaat wil vastleggen is ‘Message To My Girl’ van Split Enz, het favoriete liedje van Peter. Ook voor zijn weduwe Ilse betekent die song heel veel. Wanneer de band komt aanzetten met een oude stemopname van Peter wil producer Jeroen Swinnen proberen de stem van de overleden zanger mee in de mix te krijgen.