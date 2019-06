Ook Nikolaj Coster-Waldau reageert nu op “het slechte einde” van ‘Game of Thrones’ KD

02 juni 2019

14u14

Bron: HBO 0 TV Het laatste seizoen van ‘Game of Thrones’ kon op veel kritiek rekenen. Enkele acteurs reageerden verontwaardigd op de reacties van misnoegde fans, maar sommige castleden tonen begrip. Nikolaj Coster-Waldau, die Jaime Lannister vertolkte, is er één van.

“Zeven seizoenen aan karakteropbouw de vuilbak in”, vatten fans het lot van Jaime Lannister samen. Het personage werd aanvankelijk voorgesteld als een snobistische eikel, maar gaandeweg beterde hij zijn leven. Om op het einde terug in zijn oude gewoonten te vervallen en die zeven seizoenen waarin hij probeert te veranderen plots lijkt uit te wissen. Na eerder te ontsnappen uit de incestrelatie met zijn zus, die het slechtste in hem naar boven haalde, liet hij zijn gevoelens voor Brienne toe. Een relatie die door fans de hemel in geprezen werd, maar amper een aflevering standhield. Jaime verliet haar om zijn zus, en tevens grote liefde, Cersei te redden.

“In een andere wereld zou Jaime bij Brienne gebleven zijn”, vertelt Nikolaj in een exclusief interview voor ‘Making the Thrones’ van HBO. “Wat hij met Brienne heeft, is iets heel speciaal. Het is een heel onschuldige liefde.” De acteur toont begrip voor het ongeloof van de fans, maar wijst hen ook op het verrassingselement dat altijd gebruikt wordt in de reeks. “Het zou onrealistisch geweest zijn als Jaime in Winterfell zou zijn gebleven. Cersei is de belangrijkste persoon in z’n leven, of hij dat nu wil of niet. Het idee dat hij haar alleen zou laten sterven, is te gruwelijk voor hem.”