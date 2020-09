Ook Netflix voelt de gevolgen van corona: verschillende reeksen gecanceld na slechts één seizoen MVO

24 september 2020

11u46 2 TV Hoewel Netflix zich sterk wist te houden tijdens de lockdown - met verschillende topprogramma’s die al klaarlagen voor release - begint de coronacrisis nu ook zijn tol te eisen van ‘s werelds grootste streamingdienst. De zender maakte zopas bekend dat de serie ‘The Dark Crystal: Age of Resistance’ geen tweede seizoen zou krijgen ondanks de enthousiaste reviews. De zoveelste reeks in het rijtje van kortstondige projecten.

“De productie is te duur”, vertelt een insider van het bedrijf aan The Hollywood Reporter. “Zeker in tijden van corona kan met het zich niet meer veroorloven om geld te steken in series die niet dé best scorende shows op het platform zijn.” ‘The Dark Crystal’ kreeg nochtans veel lof van zowel kijkers als critici. Het programma won bovendien de Emmy voor ‘Beste Kinderprogramma’. Maar de tv-show, die volledig in elkaar gestoken is met poppen en theaterdecors, is enorm prijzig om te maken. Daarnaast is er ook nog de sterrencast -met Lena Headey, Anya Taylor-Joy, Taron Egerton, Mark Hamill, Jason Isaacs, Simon Pegg en Nathalie Emmanuel - die betaald moet worden.

“De projecten die écht renderen, zoals ‘The Witcher’ en ‘Casa De Papel’, dat is de kracht van Netflix. Het zijn zulke dingen waar we in moeten blijven investeren. Dat gaat soms ten koste van andere shows, die in betere tijden nog het voordeel van de twijfel hadden gekregen.”

Niet de eerste

‘The Dark Crystal’ is lang niet de eerste serie die na slechts één of twee seizoenen dood werd verklaard sinds de crisis. Zo waren er ook al ‘Altered Carbon’ (opgezegd na het tweede seizoen), ‘The Society’ en ‘I Am Not Okay With This’ (opgezegd na één seizoen). De nieuwe seizoenen van de shows werden aanvankelijk uitgesteld door de coronacrisis, maar later werden ze voorgoed opgedoekt. Hoewel het van de volgende reeksen niet officieel bevestigd is dat corona er voor iets tussen zat, zijn ook ‘Messiah’, ‘Turn Up Charlie’, ‘Astronomy Club: The Sketch Show’ en ‘Soundtrack’ op gelijkaardige manier van de aardbol verdwenen.

Niet alleen de crisis zorgt voor problemen. Er is natuurlijk ook sprake van steeds groter wordende concurrentie. Nu ook Disney en Apple hun eigen streamingdienst hebben, is het belangrijker dan ooit om de favoriete programma’s van de Netflix-kijker kost wat kost in leven te houden.