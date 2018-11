Ook Milow, Kommil Foo, Ilse DeLange en Jan Leyers in ‘Liefde Voor Muziek’ MVO

Aan muzikale variatie geen gebrek in het nieuwe seizoen van 'Liefde voor Muziek'. Pop, cabaret, country, rock, schlager: nooit lagen de muziekstijlen van de artiesten zo ver uit elkaar.

Na Laura Tesoro, Bart Kaëll en Stef Kamil Carlens mogen ook Milow, Kommil Foo, Ilse DeLange en Jan Leyers bekendgemaakt worden. Dat vertelde Jan Leyers zonet zelf bij het Joe-ochtendduo Sven Ornelis en Anke Buckinx. Daarmee is de cast van seizoen 5 gekend en kunnen de artiesten hun creativiteit loslaten op elkaars repertoire. Aan straffe, muzikale kruisbestuivingen ook deze keer geen gebrek.

Aan de succesformule van ‘Liefde voor Muziek’ – vorig seizoen goed voor 770.000 kijkers - wordt in het 5de seizoen niet gesleuteld. In het voorjaar trekt het gezelschap naar een nieuwe bestemming onder de zuiderse zon. De uitzendingen volgen kort daarna op VTM.

‘De Marie Louise’, ‘Zeil Je Voor Het Eerst’, ‘Mooi Weer Vandaag’: wie kent de hits van Bart Kaëll níet? Zijn repertoire telt ondertussen de ene klassieker na de andere. Klassiekers die door elk publiek luidkeels worden meegezongen en die Bart maar al te graag eens in een ander jasje wil horen. “Muziek maken is het schoonste dat er bestaat”, klinkt het. “Dat straks mogen doen met een hele resem fantastische collega-muzikanten in Vlaanderens belangrijkste muziekprogramma vind ik een hele eer. Ik kan niet wachten om mijn koffers te pakken!”

Na de straffe passages van Gers Pardoel en Sharon den Adel vervoegt opnieuw een Nederlandse topartiest de cast. De muzikale roots van Ilse DeLange liggen bij de country, maar werden in de loop der jaren aangevuld met een dosis pop. ‘I’m Not So Tough’, ‘Incredible’ en ‘Miracle’ werden grote hits. Ilse DeLange is één van de grootste artiesten van Nederland, is coach in The Voice en heeft een eigen festival Tuckerville.

In 2014 stuntte ze met The Common Linnets op het Eurovisiesongfestival, waar ze met ‘Calm After The Storm’ de 2de plek verzilverde. “Ik ben ontzettend blij en vereerd om gevraagd te zijn voor Liefde voor Muziek. Mijn eigen invulling geven aan de liedjes van deze geweldige artiesten is een mooie uitdaging.”

Laura Tesoro mag dan de jongste artiest in Liefde voor Muziek zijn, ook zij scoorde al op het Eurovisiesongfestival. In 2016 bezorgde ze ons land een verdienstelijke 10de plek met ‘What’s The Pressure’. Laura timmert nog volop aan haar muzikale carrière, maar kijkt al terug op grote radiohits zoals ‘Beast of Higher’. “Ik leef voor muziek”, aldus Laura. “Aan de slag mogen gaan met muziek van artiesten waar ik naar opkijk is een hele eer. Aan het feit dat ik het resultaat ook live voor hen zal mogen brengen, probeer ik nog niet te denken (lacht).”

Raf en Mich Walschaerts trekken sinds de jaren 90 als Kommil Foo door Vlaanderen en Nederland met cabaretvoorstellingen. Hun nummer Ruimtevaarder werd onlangs nog uitgeroepen tot het beste nummer van de Lage Landen. Ook de passage van de broers in de legendarische tv-programma’s Morgen Maandag en Alles Komt Terug van Mark Uytterhoeven leverde Kommil Foo de nodige bekendheid op. Raf: “Niks schoner dan samen met een handvol getalenteerde collega’s musiceren.” Of zoals zijn broer Mich het zegt: “Falderie, falderaa, falderoo, falderoe… zingen is het liefste dat ‘m doe.”

De carrière van Milow nam een blitzstart nadat hij het in 2004 tot de finale van Humo’s Rock Rally schopte. Zijn debuutsingle ‘You Don’t Know’ scheerde meteen hoge toppen. In 2007 volgde Rock Werchter en een jaar later haalde Milow zijn eerste MIA binnen, waarna er nog vele volgden. Zijn eigen bewerking van Ayo Technology leidde bovendien tot een internationale doorbraak. “Het wordt een fijne muzikale uitdaging om met dit gezelschap naar het Zuiden te gaan en elkaars songs onder handen te nemen. Ik ben benieuwd en heb er zin in.”.

De muzikale waters die Stef Kamil Carlens al heeft doorzwommen zijn indrukwekkend en eclectisch. Samen met Tom Barman was hij één van de bezielers van dEUS, makers van klassiekers zoals Suds & Soda en Via. In 1996 verlaat hij de groep om zich meer op zijn eigen band Zita Swoon te richten, waarmee hij met ‘My Bond With You And This Planet: Disco!’ zijn grootste radiohit scoorde. “Muziek van zoveel stijlen verenigt. Het is bijna een recept voor een betere wereld. Er is geen betere manier om een ander te begrijpen dan door een tijdje in z’n schoenen te staan.”

Jan Leyers vormt samen met Paul Michiels de tandem Soulsister. Paul drukte zijn stempel al op seizoen 2 van Liefde voor Muziek, maar het Soulsister-repertoire is onuitputtelijk. Denk maar aan classics als ‘Tell Me What It Takes’, ‘Ain’t That Simple’ of ‘Broken’. Solo scoorde Jan met songs als ‘Only Your Love Will Do’ en zelfgeschreven nummers voor o.a. Natalia en Clouseau. Zijn nieuwste werk is Nederlandstalig. “Ik ben blij verrast met deze uitnodiging”, zegt Jan. “De deelnemerslijst is een intrigerende mix en de muzikanten die ons zullen begeleiden zijn weergaloos goed. Een avontuur om naar uit te kijken!”