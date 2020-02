Exclusief voor abonnees Ook Marcelo Ballardin keurt lekkere gerechtjes in ‘Mijn Keuken Mijn Restaurant’: "Sergio zorgt ervoor dat ik niet te grof ben" Isabelle Deridder

11 februari 2020

00u00 0 TV Nog een kleine maand pruttelen en VTM serveert 'Mijn keuken mijn restaurant'. Een nieuw programma gebaseerd op de succesrecepten van 'De beste hobbykok van Vlaanderen' en 'Mijn pop-uprestaurant', met naast de ervaren Sergio Herman ook een gloednieuw gezicht in de jury. "Sergio zorgt dat ik niet te grof ben", aldus Marcelo Ballardin in de Vlaamse huiskamer waar gisteren stiekem werd gedraaid.

De enige klassiekers in de Vlaamse Ardennen bevonden zich gisteren in de dampende borden voor de neus van Sergio Herman (49) en Marcelo Ballardin (38). De twee keukengoden vormen vanaf volgende maand het nieuwbakken juryduo in 'Mijn keuken mijn restaurant' en worden - zoals het concept van de show het voorschrijft - eerst culinair verwend bij een koppel thuis.

Wie die mensen zijn en waar hun woonkamer zich precies bevindt, mogen we nog niet verklappen. Wel dat de tong van Marcelo, slingerend tussen Nederlands en Engels, net zo scherp is als zijn messenset. "Sergio zegt vaak al grappend dat ik de meest kritische van ons tweeën ben", klinkt het. "Ik wil dat graag ontkennen, maar in feite heeft hij gelijk. Ik wil dat de hobbykoks een hoog niveau behalen. Maar wanneer je altijd zegt dat het goed is, gaat dat nooit gebeuren. Al wil ik wel even verduidelijken dat ik niet alleen heel erg kritisch ben voor de kandidaten. Ik ben dat ook voor mezelf. Ik vrees dat dat een nadeel is van aangeboren perfectionisme: je mag nooit tevreden zijn met wat je doet. Dat zorgt er ook voor dat ik bot overkom als ik iets niet goed vind. Gelukkig heb ik voor dit programma Sergio aan mijn zijde. Wij hebben een goede verstandhouding, waardoor Sergio het ook durft te zeggen als ik te grof ben."

