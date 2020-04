Ook Marc Van Ranst wil opnieuw deelnemen aan ‘De Slimste Mens’ MVO

06 april 2020

22u06 6 TV Viroloog Marc Van Ranst is vandaag de dag niet van het kleine scherm weg te denken. Zowat elke dag is hij te zien in het nieuws. Maar voor de coronacrisis de kop opstak was hij echter te gast in een heel ander programma: ‘De Slimste Mens Ter Wereld’. Op vraag van Erik Van Looy doet hij dat binnenkort zelfs opnieuw!

Marc Van Ranst nam in 2009, net na de heisa rond de Mexicaanse griep, een eerste keer deel aan ‘De Slimste Mens’. Hij moest het spel meteen verlaten. Zanger Bent Van Looy en de latere winnares journalist Linda De Win bleken te sterk.

Tijd voor een tweede poging, zo dacht Van Looy. Hij nodigde Van Ranst, die maandagavond te gast was in ‘Gert Late Night’, uit voor een rematch. “Het zou een hele eer zijn, en bovendien goed nieuws betekenen: want dan zou de crisis voorbij zijn.”

“Ah, ja”, aldus Van Ranst. “Waarom ook niet?”