Ook ‘Love Is Blind’-kandidaat Rory vond de liefde maar: “Wij werden niet gefilmd”

28 februari 2020

17u23

Bron: Women's Health 0 TV ‘Love Is Blind’ is momenteel het derde best bekeken programma op Netflix in ons land. Geen wonder, want de realityshow heeft zowat alles: aantrekkelijke kandidaten, exotische locaties en een intrigerend concept. Kandidaat Rory Newbrough vertelt in Women’s Health hoe het er achter de schermen aan toeging.

Het concept van ‘Love Is Blind’ is als volgt: 15 mannen en 15 vrouwen worden in een ander deel van een huis opgesloten en kunnen enkel via speciaal ontworpen pods met elkaar praten - zonder elkaar daarbij te zien. Wanneer uit die dates zo’n goede connectie voortvloeit dat de koppels zich verloven, mogen ze elkaar voor het eerst zien. Dan volgt een romantische vakantie in Mexico, de ontmoetingen met vrienden en familie en uiteindelijk - na iets meer dan een maand - het huwelijk.

Sceptisch

Kandidaat Rory Newbrough geeft in Women’s Health toe dat hij eerst sceptisch was dat hij effectief de liefde zou kunnen vinden, tot hij de stem van Danielle Drouin hoorde. “Zij zat in de eerste pod waar ik binnenliep, en ik voelde het meteen toen ik binnenkwam. Ze was van in het begin mijn eerste keuze.”

In de eerste ronde moesten alle vijftien mannen op date met alle vijftien vrouwen. In een volgende ronde werd een selectie van acht afspraakjes gemaakt, daarna van twee dates. “Na elke date moesten we oplijsten wie we het leukst vonden, in de juiste volgorde”, zegt Rory. Daarna vergeleken de producenten alle lijsten om zo te bepalen wie er met wie op date zou gaan. “De aantallen slonken, maar de dates werden ook langer: van dertig minuten tot verschillende uren.”

Confronterend

Tijdens het experiment worden alle invloeden van buitenaf geweerd, zodat de kandidaten zich volop kunnen focussen op het vinden van hun ware liefde. En dat blijkt erg confronterend, verklapt Rory. “Er zijn dingen over jezelf waarvan je pas beseft dat je ze met je meedraagt, wanneer al de ruis stopt. Ik denk dat dat bij veel mensen gebeurde. Het is erg rauw en erg echt. Tien dagen lang heb je alleen dat, en je kan niet weglopen. Heel wat van ons moesten hun demonen recht in de ogen kijken en hen proberen te begrijpen... Het is ongelofelijk.”

Op dag zes wist Rory dat hij Danielle ten huwelijk wilde vragen. “We praatten 19 of 20 uur per dag met elkaar. Ik begon te beseffen dat ik muren had opgetrokken waarvan ik niet eens wist dat ze er waren. Ze werden gewoon wijd open geblazen door haar. Ik huilde de hele tijd. Het was zo’n geschifte en emotionele ervaring.” En ja, Rory werd écht verliefd op Danielle. “Ik besefte hoe moeilijk het voor me was om me kwetsbaar op te stellen bij andere mensen”, zegt hij. “Maar toen ik eerlijk was tegen Danielle en haar vertelde hoe ik me voelde, moest ik dat echt opschrijven en daarna voorlezen: ik kreeg het er zelf gewoon niet uit.” Na hun verloving kregen de twee geliefden elkaar voor het eerst te zien: “Mijn benen begaven het toen ik haar zag", herinnert hij zich.

Niet te zien

Maar opvallend genoeg zijn Rory en Danielle amper te zien in de realityreeks. De reden? Het productieteam had zelf niet verwacht dat het experiment zo succesvol zou zijn. “Ze vertelden ons: ‘We hadden één of twee verlovingen verwacht, geen acht! We hebben gepland om er vijf te filmen.’ Dat zorgde voor een vreemd moment. Ze gaven ons eigenlijk gewoon onze telefoons terug en zeiden: ‘Veel geluk! Bedankt om hieraan mee te doen, maar we kunnen jullie verhaal niet verder filmen.’”

Helaas liep het niet goed af voor Rory en Danielle. Ze gingen zelf op vakantie naar Miami “maar onze relatie duurde helaas niet lang", geeft Rory toe. “De connectie, in ieder geval van mijn kant, was erg puur en echt. Ik denk dat het voor haar minder echt was eens ze erover begon na te denken.” Volgens een producent van de show heeft Danielle ondertussen een relatie met een andere kandidaat, Mark. Toch heeft Rory geen spijt: “Hoe uitdagend het ook was, als je me zou vragen om het opnieuw te doen, dan zou ik meteen ja zeggen.”