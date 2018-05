Ook Jacky Lafon hoopt op terugkeer naar 'Familie' Wim Nijsten & MVO

08 mei 2018

07u26 0 TV Applaus en gejuich, daarop wordt de terugkeer van Marie-Rose door de ‘Familie’-fans onthaald. Maar zij willen méér: ‘Ook een rentree van Zatte Rita graag!’ Jacky Lafon is dat idee alvast zeer genegen. 

Trouwe kijkers hopen dat de terugkeer van Martine Jonckheere naar 'Familie' de deur openzet voor de terugkeer van dat andere icoon: Jacky Lafon. Zij nam enkele jaren geleden ontslag omdat ze de druk niet meer aankon. Haar personage, Rita Van den Bossche, ging op een cruiseschip werken. En zelfs op het kerstfeest van de Van den Bossches was ze niet welkom, iets waarover Jacky zelf meermaals haar ­ongenoegen uitte. Lafon is wel verheugd over de rentree van Martine in ­‘Familie’. "Ik ben heel blij voor haar", zegt ze. "Haar ontslag heeft haar destijds veel pijn gedaan, dat weet ik. Ik heb haar onmiddellijk een berichtje ­gestuurd om te zeggen hoe content ik voor haar was en dat ze ervoor moet gáán!"

Kom terug, Rita!

"Bij elk optreden dat ik doe, vragen ze mij wanneer Rita eindelijk van haar cruiseschip komt", knikt Jacky wanneer Dag Allemaal haar naar haar eigen rol in de soap vraagt. De fans hopen alvast dat ze teruggevraagd wordt. "Dat hoop ik ook! Het begint al te kriebelen. Maar ik vrees dat er voor Zatte Rita geen terugkeer in zit. Martine zei me vaak: ‘Gij zult er nog wel in opduiken.’ Ik hoop het, maar ik heb geen glazen bol. Soit, ze mogen me altijd bellen, want ik heb er fantastische jaren meegemaakt en met lieve mensen samengewerkt."