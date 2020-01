Ook in Scandinavië zijn ze fan: Matteo Simoni duikt op in Finse krimi-serie Redactie

29 januari 2020

06u00

Bron: TV Familie 0 TV Dreigen we ‘onze’ Matteo Simoni (32) kwijt te spelen? Kiest hij straks voluit voor het buitenland? De acteur uit topreeksen als ‘Safety First’ en ‘Callboys’ is immers aan een razendsnel tempo furore aan het maken op internationaal niveau. Hij oogst lof voor de wereldwijde Netflix-release van ‘De Bende van Jan De Lichte’, en nu zitten er nog meer buitenlandse projecten aan te komen. Dat schrijft TV Familie.

Zo is er de Ierse film ‘The Racer’, waarin Matteo Simoni naast Louis Talpe en ‘Game of Thrones’-ster Iain Glen een wielrenner speelt. En straks is Matteo te zien in ‘Cold Courage’, een Finse krimi-serie, gebaseerd op de populaire boeken van Pekka Hiltunen.

Het verhaal: twee Finse vrouwen maken in Londen deel uit van een geheime organisatie die de misdaad bestrijdt. Deze serie belooft volgens kenners bloedstollend te worden. Naast de Finse hoofdrolspeelsters werden een internationale cast en crew verzameld. Onder meer ook voor opnamen in Antwerpen. Ook Jurgen Delnaet speelt een rolletje en de Vlaams-Turkse Kadir Balci regisseert zelfs enkele afleveringen van ‘Cold Courage’. En Matteo Simoni speelt als Rico in alle acht de episodes een belangrijke rol.

(lees verder onder de foto)

Bij Viaplay, de Scandinavische Netflix waar de reeks eerst zal worden uitgezonden, zien ze veel potentieel in ‘onze’ Matteo. “Hij is een topacteur én ziet er een echte cutie uit”, klinkt het. “Ja, Matteo Simoni heeft een internationale uitstraling die mensen in heel Europa aanspreekt. Zeker ook in Finland! Wij hebben het voor ‘latin lovers’. Naast heel Scandinavië en IJsland zal de serie ook al zeker in Engeland, Ierland en België worden uitgezonden.”

Bij ons zal dat bij VTM gebeuren, vermoedelijk op de nieuwe ‘Vlaamse Netflix’ die in de steigers staat. “Deze serie leent zich echt tot bingewatchen”, zegt men in Finland. “Ideaal voor een streamingdienst, dus!” De release van ‘Cold Courage’ is gepland voor dit jaar. Wanneer VTM de serie op ons zal loslaten? Dat is nog niet beslist.