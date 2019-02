Ook in ‘Hotel Römantiek’ gebeuren de stoutste dingen in het donker: “Pas op, ik ga je kussen” KD

27 februari 2019

21u30 0 TV Een verjaardagsfeestje, een stiekeme kus in de lift, ondeugende spelletjes, een zwanenrit en een openhartige Aurèle. De vijfde aflevering van ‘Hotel Römantiek’ stond weer garant voor mooie televisie. En voor een verrassende wending, went net zoals in ‘Temptation Island’ gebeuren ook bij de senioren de stoutste dingen in het donker.

Etienne en Mia delen stiekeme kus in de lift

Frances, Sven en Otto-Jan halen de valse lift opnieuw boven om Etienne en Mia dichter bij elkaar te brengen. En met succes: stiekem delen ze een kus in de ‘cabine d’amour’.

Mia en Paul verstoppen zich in het donker: “Pas op, of ik ga je kussen!”

Tijdens een spelletje verstoppertje verbergen Mia en Paul zich in een donkere kamer. Maar je weet wat ze zeggen van het donker: daar gebeuren namelijk de stoutste dingen...

Hiep hiep hoera voor Mariola!

Mariola is jarig, en dat zal Tozeur geweten hebben. Het is de eerste keer dat ze haar verjaardag viert zonder haar familie en daar heeft ze het moeilijk mee. Gelukkig bestaat er Skype!

Aurèle speelt verstoppertje: “Ik ben bang om ouder te worden.”

Al het aan Aurèle lag, zou hij eeuwig jong blijven. Aftakelen, ouderdom en dan tenslotte dood zijn grote angsten van de Antwerpse ‘playboy’.

Mia en Etienne beleven een romantische tocht in de zwaan

Mia en Etienne waren elkaars topfavoriet. Ze stalen eerder ook al een kleine kus in de lift. Groot was dan ook de verrassing wanneer ze samen een ritje in de zwaan mochten delen.