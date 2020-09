Ook in het buitenland is ‘The Masked Singer’ waanzinnig populair: dit waren de meest opvallende gezichten onder de maskers MVO

22 september 2020

16u44 2 TV Niet alleen in ons land, maar ook in het buitenland is ‘The Masked Singer’ een grote hit. Zelfs de grootste sterren willen zich wel eens voor de lol verstoppen achter zo’n extravagant masker. Dit waren de meest opvallende onthullingen tot nu toe.

1. La Toya Jackson als Alien

Vijf weken lang braken de Amerikanen hun hoofd over de vraag: wie is de Alien? Was het misschien Gigi of Bella Hadid? Het ging in ieder geval om een vrouw met een prachtige zangstem en het lichaam van een supermodel. Wat bleek? Niemand minder dan La Toya Jackson zat onder het masker. “Ik deed mee omdat mensen altijd vooroordelen hebben over mij, omdat ik bij een bepaalde familie hoor. Ik wilde aantonen dat niet alleen mijn bekendheid voor mijn carrière heeft gezorgd. Gewoon om te zien hoe ver ik zou komen met enkel mijn stem. Anonimiteit hebben wij namelijk al lang niet meer gekend! En het was fijn om nog eens onherkenbaar te zijn.”

2. Seal als Luipaard

De Grammy-awardwinnende singer-songwriter Seal kroop in het pak van het Luipaard. Het publiek schrok zich een hoedje toen ze zagen hoe’n grote artiest er achter dat gevlakte masker zat. “Ik heb dit gedaan voor mijn kinderen”, legt de zanger uit. “Ze zijn grote fans van de show en het leek mij een geweldige kans om hen te doen lachen, en om mezelf te doen lachen. Ik vond dit enorm plezant om te doen, en ik vind het jammer dat het erop zit.”

3. Cody Simpson als de Robot

Zanger Cody Simpson won vorig jaar ‘The Masked Singer Australia’. Het was de eerste keer dat de wedstrijd in Australië werd georganiseerd, en Cody mag zich dus de allereerste winnaar van zijn land noemen. Lindsay Lohan, één van de juryleden, feliciteerde hem aanvankelijk nog met zijn overwinning. “Ik wist het!” riep ze toen hij zijn masker afnam en zijn identiteit bekendmaakte aan het publiek. Ook op Instagram liet ze hem weten dat hij “het goed had gedaan”. Maar wie helemaal tot het eind van die bewuste Instagram-post ging lezen, zag ook dat Lindsay daar een boodschap aan haar zus, Aliana, had bijgevoegd: “Laat het gespuis achter je, zusje!” Aliana Lohan had het jaar daarvoor een kortstondige relatie met Simpson, en dat was haar grote zus duidelijk nog niet vergeten. Awkward.

4. Chris Daughtry als Rottweiler

Pure extase bij het publiek toen Chris Daughtry in seizoen 2 van het Amerikaanse programma van onder het masker verscheen. Wanneer hem gevraagd werd waarom hij in hemelsnaam wilde meedoen aan zo’n gekke show, zei hij simpelweg: “Ik wilde een nieuwe uitdaging, en het leek me leuk. Mijn kinderen hebben er trouwens geen idee van dat ik meedeed, dus ik kijk er al naar uit om na de uitzending weer naar huis te gaan om hun gezichten te zien.”

5. Kelly Osbourne als het Lieveheersbeestje

Om één of andere reden dachten alle juryleden dat Lindsay Lohan achter het masker van het Lieveheersbeestje zou zitten, maar niets was minder waar. Het bleek Kelly Osbourne te zijn die zich erachter schuilhield. Ze had alle kijkers natuurlijk wel op het verkeerde been gezet door een vals, zuiders accent te gebruiken. “Ik hoorde het eerste woord uit mijn mond komen en ik dacht: oh nee, mijn Brits accent! Ze gaan weten dat ik het ben, zelfs met de stemvervormer. Dus verzon ik ter plekke een zuiders accent, en daarna heb ik het elke aflevering opnieuw moeten doen.” Dat deed ze 7 afleveringen lang. “En ik moest telkens ongelofelijk hard mijn lach inhouden.”

6. Sarah Palin als Beer

Politica Sarah Palin stuitte alleen maar op ongeloof toen ze haar berenmasker afzette. De beruchte republikeinse gouverneur werd er aanvankelijk niet van verdacht dat ze de volledige tekst van ‘Baby Got Back’ vanbuiten zou kennen. “Ik ben nog nooit zo verrast geweest in deze show”, klonk het bij de jury. De politica zelf verklaarde haar deelname als ‘iets dat het land nu nodig heeft’: “Dit programma draait rond plezier en samenhorigheid, dat is precies wat we nodig hebben.”

7. Rumer Willis als de Leeuw

“Dit moet de beroemdste deelnemer van allemaal zijn”, dacht de jury meteen toen de Leeuw het podium opstapte. Haar stem maakte meteen indruk. Toch konden ze aan het einde van de rit niet raden dat het Rumer Willis, de dochter van acteur Bruce Willis, was die onder het gouden masker zat. Iedereen was ervan overtuigd dat het één van de zangeressen uit Destiny’s Child moest zijn. “Wat een talent! Vanaf nu als we een film met Bruce Willis zien, denken we alleen nog: wow, dat is de pa van de Leeuw.”