Ook in ‘De Slimste Mens’ is deelnemen belangrijker dan winnen Mark Coenegracht

17 oktober 2019

22u30 0 TV De eerste week van ‘De Slimste Mens ter Wereld’ zit er al op. Met de vaststelling dat avond na avond ruim 1 miljoen Vlamingen de quiz van Erik Van Looy op VIER niet willen missen. Een straffe prestatie voor een programma dat haast twintig jaar oud is. Al zijn het toch vooral de jonge kandidaten die furore maken in de tv-quiz. Jaak Van Assche, het ouderdomsdeken en de oudste kandidaat ooit, mocht meteen weer naar huis.

Hij kwam, speelde en moest weer opstappen. ‘F.C. De Kampioenen’-acteur Jaak Van Assche. begon de wedstrijd nochtans met een nieuw record in de hand, namelijk dat van alleroudste kandidaat. Met 79 jaar verpulverde hij het record van oudste deelnemer. Dat stond tot nu op naam van politicus Mark Eyskens, die 73 jaar was toen hij deelnam.

Jaak Van Assche was niet echt partij voor het duo Geubels-Vanwezemael. Hij begon traag en onzeker en stond na de ‘Puzzel’-ronde op een alarmerende 39 seconden. De acteur speelde een goeie fotoronde en herkende veel politici, maar wist vooral te profiteren van een zwak moment van Philippe Geubels, die de link tussen schunnige plaatsnamen en landen niet kon maken. Waarop Jaak Van Assche naar hartenlust een resem landen afratelde en tot zijn eigen verbazing zelfs voorbij de komiek walste. Beide heren moesten evenwel hun meerdere erkennen in een jong meisje.

Lotte Vanwezemael speelde alweer gedreven, geconcentreerd en goed. Weet veel over veel dingen. Zelfs over sport. Speelde een perfecte ronde bij de alles beslissende filmpjes door alles te weten over de kampioenenviering KRC Genk vorig jaar. De terechte winnaar.

Jaak Van Assche begon de finale tegen Philippe Geubels met een straatlengte achterstand, maar kon op geen enkel moment weerwerk geven. Hij scoorde welgeteld vijf goede antwoorden op zes vragen. Geubels fietste naar een vijfde deelname dankzij zestien goede antwoorden. Hij boog een achterstand van 68 seconden om in een voorsprong van 102 seconden en begint maandag aan een vijfde deelname. Hij is nu al zeker dat hij mag terugkeren in de finaleweken.

De leukste quotes

Jaak Van Assche (over de concurrenten): “Ik ben van geen van beide bang.” Waarop Philippe Geubels: “Ha neen, hij heeft de oorlog nog meegemaakt.”

Philippe Geubels: “Ik ben een doe-het-zelver. Als familie of vrienden bellen, zeg ik altijd: ‘Doe het zelf’.”

Jaak Van Assche (aan het einde van de quiz): “Het is een spel en ik heb mijn best gedaan. Ik heb nog nooit zoveel applaus gehad en ook voor mezelf geklapt.”

Kantelmomenten

Jaak Van Assche geraakt niet op gang. Geen score in ‘3-6-9’, geen goede antwoorden in ‘Open Deur’. Ook de ‘Puzzel’ loop moeizaam, waardoor het spel al gespeeld lijkt.

Philippe Geubels blokkeert tijdens zijn fotoronde. Jaak Van Assche profiteert maximaal en wringt zich in het spel.

Lotte Vanwezemael heerst in de filmpjesronde en wint.

Jaak van Assche klapt dicht in de finale en moet de quiz alweer verlaten.

De eindscore (voor het finalespel)

1. Lotte Vanwezemael 371 sec.

2. Jaak van Assche 327 sec.

3. Philippe Geubels 259 sec.

De stand

1. Philippe Geubels: 4 deelnames, 2 overwinningen, 2 gewonnen finales

2. Natalia: 3 deelnames, 2 finales gewonnen, 1 finale verloren

3. Lotte Vanwezemael: 2 deelnames, 2 overwinningen

4. An Wauters: 1 deelname

Zouzou Ben Chicka

Jaak Van Assche

Nieuwkomer

Actrice en zangeres Tinne Oltmans