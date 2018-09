Ook Ian Thomas waagt zich op de dansvloer in 'Dancing with the Stars' SD

19 september 2018

15u59

Bron: VIER 0

Gisteren werd er in 'Gert Late Night' nog een kandidaat van 'Dancing with the Stars' bekendgemaakt: Ian Thomas. Hij mocht al een aantal danspasjes laten zien aan concurrent James Cooke, die niet onder de indruk was.