Ook hij waagt zijn kans: schuilt er een 'Slimste Mens' in Randy Paret? MC

13 september 2019

00u00 1 TV De deelnemerslijst van het nieuwe seizoen van 'De Slimste Mens ter Wereld' raakt mondjesmaat gevuld. Ook acteur Bart Hollanders (35), vooral bekend als Randy Paret uit 'Callboys', zal dit najaar een worp doen naar de overwinning in de VIER-quiz.

Naast Hollanders zal ook wielrenner Oliver Naesen (28) zijn kans wagen in de spelshow. Hij was Belgisch kampioen in 2017.

Beiden doen ze voor de eerste keer mee. Rik Verheye, de ‘Callboys’-collaga van Hollanders, zagen we aan het werk in 2016, maar hij werd helaas al snel uitgeschakeld. De derde Callboy, Matteo Simoni, zullen we waarschijnlijk nooit in één van de stoeltjes zien. “Ik doe zo’n dingen liever niet”, meent hij. “Als mensen mij leren kennen als Matteo, gaan ze minder verrast zijn als ze me zien in een rol.”

Eerder raakte al bekend dat zangeres Natalia, 'De afspraak'-presentator Bart Schols, komiek Philippe Geubels, tv-kok Jeroen Meus, de Nederlandse actrice Katja Schuurman en Bazart-zanger Mathieu Terryn hun kans wagen in de quiz van Erik Van Looy.