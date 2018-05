Ook hij volgt de 'trend': Temptation-Fabrizio laat z'n wallen opvullen TDS

03 mei 2018

15u37

Bron: YOUTUBE 0 TV Eerder zaten al 'Temptation'-Rosanna, Zwanetta en zijn vriendin Pommeline in de praktijk, maar nu heeft ook Fabrizio (26) zijn weg gevonden naar de plastisch chirurg. Dat kwamen te weten in de laatste nieuwe vlog van Pommeline, waar de twee hun consult delen. 'Kleurplaat' liet zijn rimpels opvullen, Pommeline koos een nieuw achterwerk uit de catalogus.

Deelnemers die aan hun lijf laten werken: het is dé 'Temptation'-hype van het moment. Het aantal kandidaten die al onder het mes gingen in de praktijk van de Nederlandse Diana Gabriels is niet meer op één hand te tellen. De laatste is het rijtje: verleider Fabrizio, de geliefde van Pommline.

De Limburger had een duidelijk doel voor ogen: moeder natuur een handje helpen bij de wallen onder zijn ogen. het was zijn eerste behandeling, in het begin was hij er niet gerust op. "Ik denk dat er iemand zenuwen heeft", grapte Pommeline. Waarna Fabrazio toegaf dat hij "kletsnat" was van de stress. "Ik ga helemaal niet meer van die zetel afkomen."

"Pak gezonder"

Enkele prikjes later zat het er alweer op. En was Fabrizio een tevreden man. "Top, dat ziet er al een pak gezonder uit. Ik zie ook niet dat er aan gewerkt werd", zei hij na afloop van de injecties. "Ik vind dat ik er veel beter uitzie". Nadien gaf hij nog een woordje uitleg over zijn ingreep. "Ik heb vandaag mijn wallen laten opvullen met fillers", zei Fabrizio. "Ik weet dat dat misschien gay klinkt". Pommeline onderbreekt hem om duidelijk te maken dat ze dat taboe moeten doorbreken. "Mannen kunnen ook dingen laten doen, hé".

Toch lijkt het er op dat ook Fabrizio nu ook de smaak te pakken heeft. "Volgende week moet ik op consult voor mijn neus", zegt hij. Daar zal een simulatie worden gemaakt van hoe zijn gezicht er zou uitzien met een nieuw exemplaar, maar ook daar heeft hij op voorhand zijn twijfels over. "Voor hetzelfde geld verknalt ze mijn neus en moet ik voor de rest van mijn leven met een Michael Jackson-neus rondlopen".

Nieuwe bilvergroting

Het consult was echter niet alleen voor Fabrizio, ook Pommeline bereidt zich voor om 'alweer' onder het mes te gaan. Ze laat binnenkort opnieuw haar billen onder handen nemen. "De vorm is heel mooi gebleven, dus daar ben ik tevreden over. Maar het bolletje dat ik wou is er niet, dus ik overweeg om bilimplantaten te laten zetten", zei ze. Vorige keer liet Pommeline een lippofilling uitvoeren, waarbij haar achterwerk werd opgevuld met haar eigen lichaamsvet. Dit keer zal er een snede worden gemaakt tussen haar twee billen, waar de implantaten op hun plaats worden gezet. Die operatie wordt op 22 juni uitgevoerd.

Je kan hier de vlog van Pommeline bekijken: