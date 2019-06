Ook HBO maakt fouten: 10 momenten in ‘Chernobyl’ waarbij de wetenschap niet klopt TK

23 juni 2019

19u00

Bron: LiveScience 2 TV Het is een van de meest geroemde series van het moment, maar dat wil niet zeggen dat ‘Chernobyl’ perfect is. De HBO-reeks over de enorme nucleaire ramp die op 26 april 1986 plaatsvond, heeft ongetwijfeld zijn best gedaan om alles correct te vertellen, maar hier en daar zijn er (al dan niet bewust) toch wat fouten ingeslopen. Professor Jim Smith van de universiteit van Portsmouth, die jarenlang onderzoek voerde naar de ramp en de gevolgen ervan, somt in LiveScience tien dingen op die niet helemaal kloppen.

1. De helikoptercrash

In de reeks zit een dramatische scène waarbij een helikopter over de ontplofte reactor probeert te vliegen om de schade in te schatten, maar door de grote hoeveelheid straling stort het ding te pletter. “Nooit gebeurd”, aldus Smith. “Er zijn wel beelden beschikbaar waarop te zien is dat een helikopter last krijgt van verstoorde instrumenten door het stralingsveld, en de piloten hebben ook stralingsziekte gekregen, maar er is geen bewijs van een neergestorte helikopter.”

2. Stralingsziekte in Pripjat

In ‘Chernobyl’ zijn er scènes waarin er kinderen die lijden aan stralingsziekte, afkomstig uit het nabijgelegen dorp Pripjat, in het ziekenhuis liggen. “De inwoners van Pripjat hebben, voornamelijk door de veel te late evacuatie, in totaal zo’n 30 milliesievert aan straling binnengekregen, vergelijkbaar met ongeveer drie CT-scans van het volledige lichaam.” Dat is echter niet genoeg om acute stralingsziekte te krijgen. “Experts hebben bevestigd dat 134 mensen stralingsziekte hebben gekregen na de ramp, maar dat waren allemaal werknemers van de site en brandweermannen. Er waren geen gevallen in Pripjat.”

3. De ‘brug des doods’

Aan het einde van de eerste aflevering is te zien hoe de inwoners van Pripjat de brand in de kerncentrale van wat dichterbij willen zien en op een brug naar de vlammen staan te kijken. Op dat moment bereikt de nucleaire wolk hen en is te zien hoe de kinderen in het giftige afval spelen. Een dramatisch moment, waar echter geen bewijs voor is. “Er zijn effectief een paar mensen op die brug gaan staan”, aldus Smith. “Maar ik heb geen documenten gezien die bewijzen dat het stralingsniveau op die plaats zo enorm hoog was, laat staan dat er mensen door gestorven zijn.”

4. Dode baby

In een van de meest emotionele scènes van de reeks brengt een zwangere vrouw een bezoek aan haar man in het ziekenhuis. Hij is brandweerman en lijdt aan stralingsziekte. De serie laat uitschijnen dat de dame zoveel straling absorbeerde van haar man dat haar ongeboren baby overlijdt. “Dat koppel heeft echt bestaan, maar een Amerikaanse dokter die ter plaatse de slachtoffers van de ramp verzorgd heeft, is er zeker van dat de straling die de patiënten afgaven lang niet hoog genoeg was om schadelijk te zijn voor anderen. Er is ook geen bewijs dat er foetussen zijn gestorven door het stralingsniveau.”

5. Explosie

Na de ramp wordt in de reeks gevreesd voor een nucleaire explosie van twee tot vier megaton, die zo krachtig zou zijn dat de stad Kiev vernietigd zou worden en grote delen van Europa onbewoonbaar zouden zijn. Onzin, aldus Smith. “Kerncentrales ontploffen niet zoals een bom dat doet, en zeker de thermonucleaire niet. Mocht er een explosie plaatsgevonden hebben, zou dat echt niet zo'n grote invloed gehad hebben op Europa.”

6. Duikers

Wat wél echt gebeurd is, is de scène met de drie heroïsche duikers die afdalen in de ondergelopen ruimte rond de reactor om het radioactieve water weg te pompen. Er werd immers gevreesd dat als dat water in contact zou komen met de nucleaire brandstof er een gigantische explosie zou plaatsvinden (zie hierboven). Ze werden allemaal zwaar ziek door de straling, maar hun missie slaagde en ze werden geëerd als de ‘helden van Chernobyl’. Achteraf bekeken hadden ze dat eigenlijk helemaal niet moeten doen, merkt Smith op. “Verder onderzoek heeft uitgewezen dat de tanken eigenlijk al zo goed als leeg waren, en dat het contact tussen het water en de brandstof niet schadelijk was geweest. Integendeel, het had de reactor zelfs kunnen afkoelen.”

7. Blusacties

Een van de manieren waarop de brandende reactor in de reeks geblust wordt, is door blusacties van de helikopterpiloten. Zij dumpen een mengeling van zand, lood en boor op het vuur, waardoor het begint af te koelen. “In het echte leven heeft dat materiaal de brandstof en de kern grotendeels gemist. Het vuur is uit zichzelf beginnen uitdoven.”

8. Mijnwerkers

Er werden ook mijnwerkers ingezet die een tunnel onder de reactor moesten graven om eronder een warmtewisselaar te installeren, om zo het geheel af te koelen. Maar ook dat is uiteindelijk niet gebeurd. “Het apparaat is nooit in gebruik genomen omdat de kern al begon af te koelen voor het helemaal geïnstalleerd was. En het stralingsniveau onder de reactor was ook eerder laag.”

9. Kanker

In de aftiteling van de reeks wordt beweerd dat er geen enkele studie uitgevoerd werd naar de gezondheid van de honderdduizenden mensen die in aanraking kwamen met het radioactieve afval na de ramp. “In realiteit zijn er veel studies uitgevoerd bij deze groep, maar die konden niet bewijzen dat er een stijging van kankergevallen was. Die toename zal er waarschijnlijk wel geweest zijn, maar dat kan je niet met uitsluitsel zeggen aangezien de invloed van de straling klein was vergeleken met de andere gezondheidsrisico’s waar de voormalige Sovjet-landen mee kampten. Er waren veel cardiovasculaire problemen, er werd veel gerookt en er was vaak sprake van overmatig alcoholgebruik.”

10. Wetenschappers

De wetenschappers worden een beetje als helden afgeschilderd in de reeks, en dat vindt Smith niet helemaal correct. “Natuurlijk zijn er veel helden geweest na de ramp, maar uiteindelijk was het wel de wetenschappelijke gemeenschap van de Sovjet-Unie die, samen met de politieke kringen, verantwoordelijk was voor de ontwerpfouten van de reactor. De veiligheidscultuur was een lachertje en het gebrek aan voorbereiding op zo’n ongeluk was onvergeeflijk.”