Ook Frances Lefebure onderging een gedaanteverandering voor 'Een Goed Jaar'

13 december 2019

Johny Voners is bijna onherkenbaar in zijn rol, maar ook Frances Lefebure onderging een gedaanteverandering voor 'Een goed jaar'.

Regisseur Kadir Ferati Balci wilde van haar een kruising maken tussen Ariana Grande en Beyoncé Knowles, en dat lijkt helemaal gelukt. Frances speelt Rosy in de reeks, de dochter van maffiabaas Michel (Johny Voners). “Samen met ‘Amigo’s’ is het één van de leukste projecten die ik al heb gedaan”, vertelt de actrice. “Ik voel me hier helemaal op mijn gemak en de groep is ook meer geworden dan collega’s alleen. De laatste maanden had ik het heel druk door de combinatie van deze reeks met ‘Make Belgium Great Again’ en ‘Forever Young’, maar ik ben blij dat ik nu weer op één ding kan focussen. Daarna neem ik voor het eerst in meer dan een jaar vakantie.”