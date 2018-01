Ook fan van 'Blind Getrouwd'? Bewijs het in deze ultieme quiz! HL

29 januari 2018

Vanavond start ‘Blind getrouwd’! Wie zin heeft in een flinke portie vlinders, romantiek, stress, hoogtes en laagtes, moet zeker kijken, want dat zit er allemaal in. Tien vrijgezellen wagen deze keer hun kans in de hoop dat ze met de hulp van de wetenschap de man of vrouw van hun leven zullen vinden. De fans weten hoe succesvol die formule kan zijn. Maar wat weet jij nog over de voorbije afleveringen van ‘Blind getrouwd’?