Ook een idee voor Marjolein en Wendy? Nederlandse 'Blind Getrouwd'-bruid verkoopt haar trouwjurk MVO

19 april 2018

10u58

Bron: ANP 0 TV Er is veel interesse in de trouwjurk die een van de deelnemers van het tv-programma 'Married at First Sight', de Nederlandse versie van 'Blind Getrouw', op Marktplaats te koop aanbiedt.

De advertentie is in 24 uur tijd ruim 18.000 keer bekeken. Onder de massale belangstelling heeft verkoopster Elisa ook de vraagprijs opgevoerd. Ze zette de bruidsjurk de ochtend na de laatste aflevering van de RTL4-show direct op de verkoopwebsite, voor duizend euro. Een dag later is de minimumprijs van de japon gestegen naar 1500 euro.

De 31-jarige Elisa uit Leeuwarden stapte voor het tv-programma in het huwelijksbootje met Yordi. De twee kenden elkaar voor de plechtigheid nog niet. Relatiedeskundigen koppelen singles in 'Married at First Sight' op basis van persoonlijkheidsprofielen aan elkaar. In de laatste aflevering dinsdagavond was te zien dat het huwelijk tussen Elisa en Yordi geen stand hield.

In de onlineadvertentie prijst Elisa de witkanten jurk en sluier, die ze van de makers van de show kreeg, aan met foto's uit het programma. "Ik snap dat deze jurk veel media-aandacht heeft gekregen. Maar graag alleen bieden bij echte interesse. Hij is op maat gemaakt. Dus als je figuur overeen komt met die van mij, past die je", schrijft ze erbij. Als nieuwprijs noemt ze een bedrag van 2600 euro.

Ook de bijbehorende trouwring bood Elisa woensdag te koop aan, met een vanaf-prijs van 500 euro. Voor het sieraad van 14 karaats witgoud met diamanten is inmiddels een koper gevonden, zo blijkt uit de advertentie die donderdagochtend op 'gereserveerd' staat. De advertentie van de ring met de beschrijving 'bekend van tv' werd in 24 uur ruim 9.000 keer bekeken.

RTL liet eerder al weten dat het Elisa vrij staat de jurk en ring te verkopen. Ook een ideetje voor Marjolein en Wendy uit de Vlaamse 'Blind Getrouwd'?