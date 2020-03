Ook Disney+ verlaagt beeldkwaliteit TK

22 maart 2020

08u44

In opvolging van YouTube en Netflix gaat ook Disney+ de beeldkwaliteit verlagen. Dat meldt Deadline. Disney+ volgt het voorbeeld van andere streamingdiensten, om zo de druk op het internet te verlagen.

Vanwege het coronavirus zitten veel mensen thuis films en series te kijken op verschillende streamingwebsites, waardoor de druk op het internet erg groot wordt. Om de druk te verlichten op Disney+ en andere streamingdiensten gaat de beeldkwaliteit nu met 25 procent omlaag. De beslissing werd door de bedrijven gemaakt na een voorstel van de Europese Commissie in Brussel. Netflix beloofde eerder al dat kijkers niets zullen merken van de verminderde beeldkwaliteit.

Disney+ is al beschikbaar bij onze noorderburen, maar in België kunnen we voorlopig nog geen abonnement nemen. Normaal gezien wordt de streamingsdienst deze zomer bij ons gelanceerd.