Ook deze boeren zoeken een vrouw of man in ‘Boer Zkt Vrouw: Home Sweet Home’ Redactie

08 mei 2020

00u00 0 TV De zes boeren die dit jaar op zoek gaan naar de ware liefde in De zes boeren die dit jaar op zoek gaan naar de ware liefde in ‘Boer zkt Vrouw: Home Sweet Home’ , zijn bekend. Nadat afgelopen weekend paardenverzorgster Veerle (29), perenkweker David (36) en pluimveeboer Frits (23) zich voorstelden, doen zondag varkensboer Bart (28), akkerbouwer Dries (31) en koeienboer Tristan (25) hetzelfde.

Tristan is de eerste boer in dertien seizoenen 'Boer zkt vrouw' die op zoek gaat naar een man. "We zijn altijd pro diversiteit geweest", zegt presentatrice Dina Tersago over de selectie. "In 2009 zochten we al een toffe vrouw voor boerin Conny, en nu hebben we de 25-jarige Tristan. Een hippe, verzorgde loonwerker en koeienboer die er best wel stoer uitziet, maar ontzettend lief is en niet vies is van wat romantiek."

Lees ook:

Maak kennis met de eerste drie kandidaten van ‘Boer Zkt. Vrouw: Home Sweet Home’



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.