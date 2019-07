Ook de politie speelt mee in ‘Switch’ MC

29 juli 2019

00u00 12 TV Een student die doctoreert over de invloed van nanopartikels en een hoofdinspecteur bij de politie. Iedereen die graag quizt, kan meedoen aan 'Switch'. Dit zijn de vijf kandidaten voor deze week.

Jan Foré (40)

Uit Kaprijke

Hoofdinspecteur bij de politie

Getrouwd met Liesbeth. Ze leerden elkaar kennen in de Spaanse les, waren lang vrienden en zijn nu 4 jaar getrouwd

Is van opleiding bakker. Na jarenlang in een bakkerij gewerkt te hebben, maakte hij de overstap naar de politie. Hij bakt nog steeds graag in zijn vrije tijd

Skiet graag en is een grote fan van Kerstmis

Jens Willems (20)

Uit Merksplas

Student leerkracht secundair onderwijs: aardrijkskunde en wiskunde. Studeert af in 2020

Single. Zijn droomvrouw is iemand met gevoel voor humor

Gaat graag shoppen met vriendinnen, omdat ze hem dan stijladvies kunnen geven

Heeft een dj-duo samen met een vriend: 'Djesco'. Samen draaien ze feestmuziek, meezingers en 'happy hardstyle’

Liesbet Ghewy (43)

Uit Edegem

Schoolarts bij het CLB

Leerde haar man Wim kennen tijdens de opleiding geneeskunde. Ze zijn 24 jaar samen waarvan 14 jaar getrouwd. Samen hebben ze drie zonen

Hobby's zijn berg- en natuurwandelingen, koken en bakken en scrapbooking. Heeft voor elk van haar zonen een boekje gemaakt met alle leuke uitspraken uit hun kinderjaren

Boekte destijds een reis naar Florida, maar door 9/11 werd die afgelast

Kiana Buttiens (24)

Uit Heverlee

Is bezig aan een doctoraat over de invloed van nanopartikels op kankertherapie aan de KU Leuven

Woont samen met haar vriend Michel, die als baggeraar bij Jan De Nul werkt

Speelt in haar vrije tijd gitaar en zingt

Guilty pleasure is Dr. Pimple Popper: kijken naar puistjes die uitgeknepen worden

Jeroen Van Hecke (28)

Uit Sint-Niklaas

Leerkracht lager onderwijs in Sint-Niklaas in het vijfde leerjaar. Kan streng zijn, maar ook goed onnozel doen

Getrouwd met Annelies. Samen hebben ze een dochter en een zoon

Speelt basgitaar in de coverband De Molteni's. Treden op in oude koerstruitjes van Eddy Merckx

Speelt volleybal