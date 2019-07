Ook de Duitsers zeggen nu 'Sorry für alles' Redactie

18 juli 2019

00u00 0 TV Na een Nederlandse versie komt er binnenkort ook een Duitse 'Sorry voor alles'. De Duitse openbare omroep ZDF zendt het programma vanaf 7 augustus uit met de - niet zo ver gezochte - naam 'Sorry für alles'.

Het concept blijft hetzelfde. Een maand lang wordt het leven van een nietsvermoedende kandidaat, buiten zijn weten om, in handen genomen door een team van televisiemakers. Samen met vrienden en familie vormen zij een groot complot, waarbij ze ontmoetingen en situaties sturen. De kandidaat speelt dertig dagen lang onbewust de hoofdrol in een spel over zijn eigen leven. Nadien wordt hij met een smoes naar de televisiestudio gelokt en herbeleeft hij de afgelopen maand in een spannende quiz. ZDF gaat twee uitzendingen maken met presentator Steven Gätjen en er zullen telkens twee kandidaten aan bod komen in plaats van één bij ons. 'Sorry voor alles' met Adriaan Van den Hoof viel internationaal al enkele keren in de prijzen. Het Eén-programma kreeg een prestigieuze Emmy Award in de Verenigde Staten en een Gouden Roos in Berlijn.