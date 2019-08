Ook Christoff waagt zijn kans in ‘Dancing With The Stars’: "Reken mij alsjeblieft niet tot de favorieten" Redactie

20 augustus 2019

00u00 0 TV Geen uitdaging gaat hij uit de weg en dus heeft Christoff (43) niet lang getwijfeld toen ze hem vroegen voor het tweede seizoen van 'Dancing With The Stars'. Al beseft hij na de eerste repetities dat het niet evident wordt: "Op een tafel staan en ambiance maken heeft duidelijk niets te maken met stijldansen."

Christoff heeft nog wel wat tijd om zich alle danspassen eigen te maken, want 'Dancing With The Stars' wordt pas later dit najaar verwacht op VIER. Toch gaat hij al bij z'n allereerste repetitie voluit. "Laat het duidelijk zijn: ik wil dit niet halfslachtig aanpakken", zegt hij. "Dat zal ook niet volstaan, heb ik al gemerkt. Je moet enorm veel danspassen leren. En er zit ook geen structuur in. Het zijn niet zomaar drie pasjes hier, en dan hop, nog eens hetzelfde in het refrein, zoals ik het gewend ben in mijn choreografieën."

Streepje voor?

Omdat Christoff al jaar en dag als artiest op de planken staan, kunnen sommigen van zijn tegenstanders misschien denken dat hij een streepje voor heeft. "Maar dit is echt helemaal anders, geloof me. Reken mij dus alsjeblieft niet zomaar tot de favorieten. Ik ga me smijten, ja, maar ik vind niet dat ik een voorsprong heb ten opzichte van anderen. Ik ben er bijvoorbeeld niet de man naar om op feestjes zomaar aan een koppeldans te beginnen. Als ik al eens dans, dan is het doorgaans alleen. Maar op tafel staan en ambiance maken, dat heeft weinig met stijldansen te maken, hé."

Christoff, die naar eigen zeggen niet snel tevreden is over zichzelf, zal daarom een tandje bijsteken. "Voor de makers van het programma, voor m'n fans en ook voor mezelf wil ik het echt goed doen. Maar ik verwacht me aan een hevige strijd met veel concurrentie. Van Julie Vermeire weet ik bijvoorbeeld al dat ze héél goed bezig is."

Gezondheidstoestand

Eerder dit jaar moest de Vlaamse zanger nog onder het mes voor een lekkende hartklep, maar zijn gezondheid komt door zijn deelname aan de danswedstrijd gelukkig niet in gevaar. "Integendeel", zegt Christoff. "Ik haal daar misschien zelfs een voordeel uit. Na die operatie ben ik stevig beginnen te sporten om m'n conditie weer op te bouwen. Dus dat zal me waarschijnlijk wel van pas komen tijdens de wedstrijd."

Wat Christoff ook ongetwijfeld zal helpen tijdens de strijd: de onvoorwaardelijke steun van zijn verloofde Ritchie. "Hij vindt het echt geweldig dat ik meedoe. Ook al ziet hij me door de vele repetities nóg minder dan anders", klinkt het. "Dat vindt hij dan weer wel wat vervelend, maar aan de andere kant kan hij niet wachten om me voor het eerst op de dansvloer te zien. En ik ook niet!"

Seizoen vol nieuwigheden

Grote talenten verdienen een grootse show. Daarom keert 'Dancing With The Stars' niet zomaar terug, maar wel met een nieuw seizoen vol nieuwigheden. Dit is wat we nu al weten:

Gert Verhulst krijgt voortaan een blondine aan zijn zijde. Kat Kerkhofs (30) doet een 'position switch' met Jani Kazaltzis (40): zij gaat presenteren, hij gaat dansen. Jani wordt tijdens de wedstrijd gekoppeld aan de Nederlands-IJslandse danseres Björk, die vorig jaar de wedstrijd won met James Cooke.

Ook Julie Vermeire (21), de dochter van Jacques Vermeire en Eva Pauwels, neemt deel aan de wedstrijd.Julie danst met Pasquale. Na het vertrek van Rob, die vorig jaar met Sien Eggers danste, werd de 30-jarige Italiaan gevraagd om de professionele cast te vervolledigen.