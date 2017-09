Ook BV's moeten eraan geloven in nieuw programma met verborgen camera 09u27

Bron: VTM 0 VTM Rik Verheyen beleefde de schrik van zijn leven in Hoe Zal Ik Het Zeggen?'. TV Rik Verheye, bekend van Call Boys, krijgt in het nieuwe programma Hoe Zal Ik Het Zeggen? de deurwaarder over de vloer. Een verborgen camera legt in de eerste aflevering vast hoe Riks moeder zich stoort aan zijn rommelige administratie en besluit hem een lesje te leren.

Het opzet van het programma is eenvoudig: Vlamingen krijgen de kans om een geliefde een - soms moeilijke - boodschap over te brengen. Dat kan gaan van 'Hoe zeg je je vrouw dat ze te veel schoenen koopt?', 'Hoe zeg je je puberzoon dat hij veilig moet vrijen?' of 'Hoe bedank je als 35-jarige je mama omdat ze elk weekend jouw was doet?'. De programmamakers van Benidorm Bastards nemen niet alleen doorsnee Vlamingen beet, maar ook bekende figuren krijgen het zwaar te verduren. Jens Dendoncker, een opkomende comedian, zal de show aan elkaar praten.

VTM De relatief onbekende comedian Jens Dendoncker is de gastheer van 'Hoe zal ik het zeggen?'.

Niet alleen Rik Verheye, maar ook Ruth Beeckmans moet eraan geloven. Haar beste vriendin Sarah Vangeel, beter bekend als Kaatje van Ketnet, stoorde zich zo aan de rommel in haar auto, dat ze de programmamakers inschakelde om haar hier op te wijzen.

10 afleveringen van 45 minuten met telkens 7 uitgewerkte cases. 'Met Hoe Zal Ik Het Zeggen?' toont meer dan 70 boodschappen op maat. Vanaf maandag 9 oktober op VTM.

VTM Ook Ruth Beeckmans moest eraan geloven.