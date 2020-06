Ook blackface-scènes uit The Office en Community verwijderd kv

27 juni 2020

01u53

Bron: ANP 0 TV Na series als Scrubs en 30 Rock worden ook scènes en afleveringen van de Amerikaanse The Office en Community offline gehaald omdat er blackface in voorkomt. Dat melden Amerikaanse media.

In The Office gaat het om een scène uit de aflevering Dwight Christmas uit 2012. In die aflevering heeft het personage Dwight, gespeeld door Rain Wilson, zichzelf donker geschminkt. Het fragment is niet langer te zien op Netflix en zal ook verwijderd zijn wanneer de serie verhuist naar Peacock, de streamingdienst van tv-zender NBC. "Ik heb spijt van alle pijn die het heeft veroorzaakt", laat bedenker Greg Daniels weten.

Netflix besloot zelf een aflevering van Community offline te halen. Advanced Dungeons & Dragons, waarin Ken Jeongs personage zwart geschminkt is en een 'zwarte elf' speelt is niet langer te zien. Eerder besloot de streamingdienst ook al Little Britain helemaal te verwijderen om dezelfde reden.



De afgelopen weken werden er afleveringen van meerdere series van streamingdiensten verwijderd, zo ook Scrubs en 30 Rock, omdat blackface er in voorkomt. De traditie blackface ontstond aan het einde van de 19e eeuw, toen blanke toneelacteurs zich zwart schminkten en vervolgens de Afro-Amerikaanse bevolking belachelijk maakten.

Het fenomeen ligt al jaren erg gevoelig, maar sinds de dood van George Floyd en de daaropvolgende Black Lives Matter-protesten laaide de kritiek verder op.