Ook andere ex-vriendin van ‘De Buurtpolitie’-acteur Souliman De Croock werd geterroriseerd: “Hij sloeg me en bedreigde me met een slagersmes” FV

20 november 2018

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 TV Het onthutsende relaas over Souliman De Croock (33) van ‘De Buurtpolitie’ blijkt nog niet uitverteld. Na zwangere Jenifer doet nu een andere ex-vriendin van de acteur in Dag Allemaal een weinig fraai boekje over hem open. “Ook mij heeft hij met de dood bedreigd”, vertelt Heidi.

Vorige week kon u in Dag Allemaal het verhaal lezen van Jenifer, de hoogzwangere ex-vriendin van Souliman De Croock. Hoe ze moegetergd afscheid van hem heeft genomen, nadat hij haar tijdens hun relatie met de dood had bedreigd en iedereen in z’n omgeving meesleurt in z’n ­financiële miserie. Souliman kreeg uiteraard de kans om op die aantijgingen te reageren, maar weerlegde alles. Dat laatste is bij Heidi, mama van twee kinderen van Souliman en tot mei 2016 zijn levenspartner, in het verkeerde keelgat geschoten. Ook zij wil nu spreken. “Om Jenifer te steunen, want ik weet waartoe Souliman in staat is als hij wordt tegengesproken.”

Wat zijn jouw ervaringen met hem?

Alles wat Jenifer vertelde, heb ik ook meegemaakt. Ook mij heeft hij dus met de dood bedreigd. Zo richtte hij in een dronken bui een slagersmes op m’n zwangere buik. Ik moest hem beloven dat ik van hem hield, want anders...

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN