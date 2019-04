Ooit in ‘Thuis’, nu in ‘Familie’: Patsy Van Der Meeren speelt poetsvrouw Gloria De zoveelste transfer in soapland Redactie

17 april 2019

00u00 0 TV In 'Familie' duikt vanavond een oude bekende op. Elf jaar na haar vertrek uit 'Thuis' speelt Patsy Van der Meeren (42) opnieuw mee in een soap, nu als poetsvrouw Gloria. "Zo'n flamboyant personage, fantastisch." En ze is lang niet de eerste die de transfer maakt.

Er raast in de aflevering van vanavond een wervelwind door het bureau van Lars De Wulf (Kürt Rogiers). Gloria Theunynck onderbreekt de vergadering van de CEO van Fashion om haar beklag te doen over zijn beleid. Door zijn besparingen is ze ontslagen. 'Thuis'-kijkers van het eerste uur herinneren zich actrice Patsy Van der Meeren nog als Marie. In 2008 verliet ze de populaire soap, en sindsdien zagen we haar nog zelden op tv. Haar focus verlegde ze naar het moederschap en haar pr-job bij DATS 24, de tankstations van de Colruyt-groep. Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan, en dus is Patsy weer in een soap te zien. "Acteren doe ik zo graag, dat zit in m'n lijf, onder m'n vel. De eerste keer dat ik in de studio's werd rondgeleid, dacht ik: 'Hier hoor ik thuis'", vertelt ze. "Toen ze me belden voor die rol, ben ik direct met m'n chef gaan praten. Ik maakte hem meteen duidelijk dat ik graag op het aanbod wilde ingaan. Dat heeft hij gelukkig toegestaan. Nu ben ik overgestapt naar een halftijds regime. Ik ben heel dankbaar voor die kans."

Poetsen, bah

Patsy heeft in 'Familie' veel scènes met Gunther Levi. Zijn personage Peter Van den Bossche neemt de verantwoordelijkheid voor Gloria's ontslag op zich. Omdat hij zich om haar lot bekommert, besluit hij haar in te schakelen als poetsvrouw bij hem thuis. Maar ondanks die mooie daad botst het af en toe weleens met Gloria's karakter. "Ik vind het fantastisch dat ze zo'n flamboyant personage is", vertelt Patsy. "Ze zegt wat ze denkt. Of ze zegt eerst iets en denkt dan: 'Dat had ik beter niet gezegd.'" In tegenstelling tot haar personage botst Van der Meeren gelukkig niet met haar collega's. "Ik werd heel warm onthaald. Iedereen is heel lief en vriendelijk. Het is ook tof om een aantal van mijn vroegere 'Thuis'-collega's op de set van 'Familie' terug te zien." Ook Janine Bischops, Werner De Smedt en Lien Van de Kelder maakten immers de transfer.

Nog iets wat de actrice niet gemeen heeft met haar personage: een haat jegens poetsen. "Het is een noodzakelijk kwaad, al kan ik er enorm van genieten als m'n huis proper is. Ik heb een poetsvrouw die om de twee weken komt, want ik kan niet alles zelf doen. Als ik thuis ben, wil ik genieten van mijn twee kinderen."

Tijdelijke rol

Van der Meeren staat al enkele maanden op de set van 'Familie', maar de rol is tijdelijk. "Eind november verdwijnt Gloria uit het verhaal. Al is in een soap niks zeker, hé", lacht de actrice. Haar baas hoeft dan ook niets te vrezen. Patsy is niet van plan om de deur bij Colruyt achter zich dicht te slaan. "Ik ga mijn vaste job niet opgeven. Ze zouden echt met iets serieus over de brug moeten komen. Eigenlijk is de situatie nu ideaal: de helft van de week werk ik in Halle en de andere helft in de studio's in Lint. Al zou het ervan afhangen wat een eventueel nieuw contract inhoudt, maar als het maar voor een jaar is... nee", klinkt het vastberaden.

'Familie'

VTM 20.05 uur