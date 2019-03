Onzekerheid troef na het eerste kampvuur: aflevering 5 van ‘Temptation Island’ in vogelvlucht EDA

08 maart 2019

21u35 1 TV Het eerste kampvuur sloeg toch enkele deuken bij de koppels. De onzekerheid maakte zich meester en dus keerden de koppelhelften naar de vrijgezellen voor steun. Gaetan heeft Demi al helemaal om z’n vinger zitten en ook Milou is geschoten wild. Een ideale prooi voor de op seks beluste Danicio.

Dag 5 op Temptation Island en ik vraag me af of Annelien dat niet stilaan vervelend vindt dat die Rick altijd in haar nek zit te hijgen.

In het vrouwenresort hadden de vrijgezellen postgevat om de dames emotioneel op te vangen.

And a shoulder to cry on is a di…

Ok, sorry Demi.

Ook haar vriend Sidney voelde zich beu. Hij trok zich terug naar z’n kamer om z’n geslacht op te meten.

Dat enkele verleiders hadden gezegd dat zij een grotere piemel hebben dan hem, had er zwaar ingehakt.

De verleidsters waren ontzet. Niemand van de mannen wilde met hen komen spelen.

Roger probeerde de situatie uit te leggen, maar koos z’n woorden voorzichtig.

Ook Sidney werd gevraagd zijn taal wat op te poetsen.

Probeer de situatie nu eens broederlijk te benaderen, Sid. Barmhartigheid. Kom je vijand tegemoet.

Een geschenkje is altijd leuk!

Demi, je vriend Sidney is op z’n pik getrapt.

Waarom loop jij alweer te bokken?

Juist ja, verleidster Demi, die niet alleen jouw naam draagt maar ook nog eens op je lijkt, maakt de kop van je geliefde zot. Tja wat moet ik daarop zeggen?

Ok, zo easy kan het ook.

In dat geval: Gaetan, ik zou je willen vragen een mandarijntje op te eten via je neus.

Jasses Milou, wat zit je ons daar zo aan te kijken?!

Volgens de voice-over was Milou met haar gedachten elders.

Uiteraard zat Milou met verleidster Kimberly verveeld, die op de kampvuurbeelden plots in Heikki’s kamer te zien was. Maar eigenlijk moest ze meer op haar hoede zijn voor verleidster Ayleen.

Gek genoeg beschouwde ze haar niet als concurrentie.

Maar kijk eens wie er op dat moment bij Heikki stond?

De Beyoncé van de Ali Express: Ayleen!

Heikki en Sidney maakten er weer een bonte avond van, maar konden er hoe langer hoe minder tegen dat ze altijd met z’n tweeën overeind blijven. Roger en Morgan waren immers weer slapen.

Hoezo? Ik dacht dat jullie net wél allemaal zo vlug mogelijk in bed wilden duiken. Ik kan niet meer volgen.

Als de verleidsters hun werk niet doen, moeten de koppelmannen maar het vuur aan de lont steken. En dus zat Sidney weer verleidster Demi achterna.

Achteraf kan je je vriendin wijsmaken dat je het over haar had.

Daar is die hyperkineet van een Rick.

En hij had een verrassing meegebracht.

Als in: dood?

Rustig Sidney, straks begint het daar te spannen, Down Under.

Rick had een spelletje bedacht waarmee de verleidsters en koppelmannen zich goed zouden kunnen amuseren bij dit druilerige weer.

Echtbreker.

De meiden kregen van Annelien te horen dat ze op date mochten met een vrijgezel naar keuze. Jietse hoopte dat Milou hem zou kiezen.

Maar Milou was er niet gerust op. “Moet ik de temptation aangaan of net uit de weg gaan?”

De mannen haalden hun zwaar geschut boven.

Noemde je zo je eerste zaadlozing?

Ook Heikki leefde zich uit.

Jij gaat na Temptation op feministenstrafkamp!

Hoe laat is het Rodany-aa? Tijd voor een date met je temptation Danicio!

Het weer viel dan wel tegen, de aantrekkingskracht was die dag retesterk. Rodanya moest zich letterlijk tegenhouden om niét in Danicio’s armen te vallen. Allemaal de schuld van die klimaatverandering.

Rodanya kon niet anders dan zich overgeven.

En dus besloot ze de ‘damsel in distress’ te spelen.

Je hebt wel veel over voor een beetje fysiek contact.

Opportunist!

Verleider Giorgio was in een ander bootje ziek. Zijn date met Laura dreigde eveneens in het water te vallen.

Het enige waar ze het over had was Roger Roger Roger.

In het mannenresort hadden de heren hun geweren helemaal leeg gespoten.

Heikki werd gekroond tot winnaar van het seksistische jachtspel.

Zijn prijs: toekijken hoe twee dames naar keuze een partijtje worstelden.

De heren stonden erbij...

En keken er half naar.

Zeker dat ze naar meisjes kijken? Borsten leken me niet bepaald hun ding.

Iets verderop beleefde Demi andere hoogtepunten met verleider Gaetan.

Ze voelde zich helemaal één worden met hem.

Jullie hebben zo veel gemeen.

Zo vind je er geen twee!

Wat zei je daar, Demi?

Die uitspraak ga je je nog berouwen.

Milou speelde op safe en nam uiteindelijk Beast Timone mee op date.

En degradeerde zo haar temptation Jietse tot butler.

Ook Giorgio en Laura beleefden een romantisch diner. Giorgio had zich helemaal uit de naad gewerkt om het meest romantische plekje op het strand te kapen.

En werd bedankt.... met alweer een klaagzang over Roger.

Hij besloot haar vakkundig te negeren.

Laat me raden: Roger?

De mannen hielden een barbecue. Sidney ging meteen naast verleidster Demi zitten, die hij meer en meer als een vervangwagen leek te beschouwen.

Het is niet omdat ze van hetzelfde merk en bouwjaar is als je vriendin, dat je er even wild mee mag rijden.

Ayleen deed een poging tot een consistent gesprek.

Hé?

Zeg het nu gewoon zoals je’t bedoelt.

Aaaah!

Ai, Roger kreeg het kwaad. Z’n donsdeken riep.

Helaas moest hij het van de heren tot minstens 2 uur uitzitten en het was nog maar vijf voor elf.

CVS?

Milou dronk zich pot-toe.

Maar moest haar feestje vroegtijdig staken voor een noodgeval.

Laura mistte Roger te hard en zocht haar kamer op. Milou bood haar haar schouder aan.

Iets later kwam ook Demi erbij. En -met een kreupele Rodanya die eerder al naar haar kamer ging- viel het feestje plots stil.

De verleiders wilden het zuipen in Laura’s kamer verderzetten, maar kregen een ijskoude nasdrov-NJET.

Gelukkig hielden Heikki en Sidney in hun resort wel de Temptation-eer hoog. Zij wilden namelijk dat levenslange clubabonnement in de wacht slepen om nooit meer te hoeven betalen in een discoth...

...EEEEK!!

Wie sluipt daar in de duisternis??

Maak je bekend snoodaard!

Oh Danicio, jij bent het.

Wat ben je van plan? Ga je Rodanya’s nachtverpleegster spelen?

Hé? Je staat in Milou’s kamer? Maar ze slaapt!

Danicio stond zo heet, dat hij koste wat het kost Milou wilde gaan opvrijen.

EN DAARIN OOK LEEK TE LUKKEN.

Milou liet zich de mooie praatjes welgevallen.

En Danicio lulde zich steeds dieper haar bed in.

Dat laatste beeld is genoeg om je vriend over de rooie te laten gaan, Milou.

Volgende week, bijvoorbeeld. Bij een nieuw kampvuur!

Bij leven en welzijn,

Houdoe!