Onzekerheid over vervolg BBC-hit ‘Bodyguard’ Redactie

11 juni 2019

11u41

Bron: AD 0 TV Het is nog onzeker of er een tweede seizoen komt van de BBC-hitserie ‘Bodyguard’. Er zijn al een tijdje gesprekken over een vervolg gaande maar groen licht is er nog steeds niet. ,,We hebben nog geen update", zei schrijver Jed Mercurio volgens The Hollywood Reporter tijdens het Banff World Media Festival.

‘Bodyguard’ is een van de best bekeken BBC-series van de afgelopen tien jaar. ‘Game of Thrones’-ster Richard Madden portretteert daarin oorlogsveteraan David Budd, die de persoonlijk beveiliger van de Britse minister van Binnenlandse Zaken Julia Montague wordt. De serie, die in België te zien is op Netflix, draait om een complot tegen haar.

Madden ontving voor zijn rol een Golden Globe voor beste acteur in een tv-serie. Hij gaf eerder al aan open te staan voor een tweede seizoen. Wel had de acteur, die momenteel te zien is in de Elton John-biopic ‘Rocketman’, een strikte eis voor zijn toekomst als Budd, die aan een posttraumatische stressstoornis leidt. “Minder angst, ik wil echt minder angst.”