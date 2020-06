Onzekerheid over nieuw seizoen ‘De Buurtpolitie’ zorgt voor onrust bij acteurs: “We zijn het slachtoffer van ons eigen succes”

TV

Komt er nog wel een nieuw seizoen van ‘ De Buurtpolitie ’? VTM heeft in ieder geval nog geen bestelling geplaatst bij productiehuis Zodiak en dat zorgt voor onrust bij de acteurs. “Ik heb in mijn hoofd al afscheid genomen”, zegt Dempsey Hendrickx (32), alias aspirant-agent Vince, in Dag Allemaal. Ook Manoe Frateur (50), alias rechercheur Erik, maakt zich grote zorgen. “Ik heb al maanden geen cent meer verdiend.”