Onze reporter liep mee van deur tot deur met ‘Iedereen Beroemd’: "Verder dan de dorpel gaan we niet. Tenzij we dringend moeten plassen" DBJ

06 december 2019

00u00 0 TV "Goeiedag, wij zijn van 'Iedereen beroemd'. Mogen wij u een vraag stellen?" Iedereen die blijft hangen na 'Het journaal', kent de opener van het Eén-magazine wel. De Vlaming die al leunend tegen het deurkader zijn mening geeft over een nieuwsfeitje van de dag. Wij trokken een dikke sjaal en twee paar kousen aan en liepen een dagje mee met rubriek 'De deurvraag'.

Een koude vrijdagochtend in Temse. Reporter Geert De Clercq heeft met zijn cameraman Vincent en geluidsman Mehdi afgesproken in een rustige woonwijk net buiten de dorpskern. Veel afspraken maken ze niet. Het team gaat al jaren met elkaar op pad en in geen tijd weerklinkt de eerste deurbel. Een dame met een knalroze kamerjas, pluchen instappers en een gestipte pyjamabroek draait haar voordeur op een kier. "Zo kan ik toch niet op televisie komen?", vraagt ze aan Geert, die zich na het aanbellen in geen tijd achter de camera heeft verschanst. "Maak u geen zorgen mevrouw", sust de 'Iedereen beroemd'-reporter de dame luid en duidelijk. "U ziet er prima uit. Mogen wij u een vraag stellen?"

Geleerd van Martin Heylen

In 'De deurvraag' van 'Iedereen beroemd' wordt telkens een actuele vraag gesteld die de Vlaming vanuit zijn deurkader beantwoordt. Een concept zo oud als de straat. Of althans zo oud als Martin Heylen, die het indrukken van een deurbel in 'Man bijt hond' en later in 'Terug naar Siberië' tot een kunst verhief. "Maar wij gaan nooit verder dan de dorpel", vertelt Geert. "Tenzij het stervenskoud is of we dringend moeten plassen. Dan gebeurt het weleens dat we even naar binnen gaan, maar we proberen dat te beperken. Het concept van de rubriek begint en eindigt aan de deur."

Die ochtend mogen de inwoners van de Kardinaal Cardijnlaan hun mening verkondigen over de 2.000 defecte roltrappen in de Vlaamse stations en of ze zelf iets in huis hebben dat dringend aan herstelling toe is. Een probleem waar de gemiddelde Temsenaar niet echt wakker van ligt - "Wij nemen nooit het openbaar vervoer, meneer" - maar waar de ervaren reporter zich geen moment door laat ontmoedigen. Samen met enkele collega-reporters trekt Geert al twee jaar van deur tot deur voor de rubriek. Hij weet dan ook hoe hij een rake oneliner uit de grootste brombeer moet ontlokken. Hij stelt zijn vragen luid, duidelijk en heeft vooral veel geduld. "Meestal zijn de mensen in het begin wat argwanend", vertelt hij. "Maar als ze merken dat we te vertrouwen zijn, zijn ze vaak niet meer te houden. Ik herinner me dat we een keer aan de mensen vroegen om een sterfscène te spelen. Een vrouw ging toen met haar kleinkind en een fles ketchup tekeer en groenwerkers met een haagschaar. Geweldig. Het cliché van de nukkige Vlaming geldt tot op zekere hoogte, maar ze zijn ook vaak te vinden voor een grapje."

Best opmerkelijk hoe veel mensen er thuis zijn op een doordeweekse vrijdagmorgen. En hoe die zonder enige uitzondering bereid zijn om mee te werken. Een volgende man doet de deur open. "Ik zag jullie al komen", klinkt het terwijl ook zijn vrouw erbij komt. "Van 'Iedereen beroemd', zeker? Ja, dat ken ik." De man vertelt dat hij niet veel last heeft van de kapotte roltrappen, wel van zijn kapotte knieën. "Mogen we die eens zien?", vraagt Geert vanaf de stoep. Waarna de man zonder verpinken zijn riem losgespt. "De rubriek heeft iets weg van een deurenkomedie", vindt Geert. "Je voert personages op die telkens in een korte flits terugkomen. Elke straat heeft zo zijn brompot, een vrolijke lachebek of vreemde vogel. Je kijkt dan misschien niet binnen bij de mensen, maar de dorpel zegt ook vaak genoeg. Tof in zijn eenvoud."

Twee uur filmen

Zes tot acht leuke 'personages' heeft Geert nodig voor zijn rubriekje. En die vindt hij in goed twee uur. Tijd genoeg om de beelden in de namiddag te monteren tegen de uitzending. "Het is misschien maar een klein rubriekje, maar ergens hoop ik dat de deurvragen ook een beetje verbindend kunnen zijn", zegt hij. "En dat de wijk met elkaar begint te praten wanneer we door hun straat zijn gepasseerd. Een net iets andere ochtend, waarover ze dan om half acht na 'Het journaal' een verslagje te zien krijgen."

'Iedereen beroemd’ om 19.40 uur op Eén.